Stärkt die SVP ihrer Regierungsrätin den Rücken oder wendet sie sich von ihr ab? Nach zwei Wochen hat sich SVP-Parteipräsident Thomas Burgherr gestern Montag zu dieser Frage geäussert. Die Partei hat Franziska Roth ihre Unterstützung zugesagt und ihr gleichzeitig ein Ultimatum gestellt. Wenn sich die Situation in ihrem Departement bis vor den Sommerferien nicht verbessert, werde die SVP Aargau sie dazu auffordern, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen und sie möglicherweise bei einer erneuten Kandidatur für den Regierungsrat nicht unterstützen.

BDP: «Parteihut genügt nicht»

Die BDP Aargau zeigt sich in einer Mitteilung erstaunt darüber, dass sich die SVP-Geschäftsleitung so lange Zeit liess mit einer Reaktion. Franziska Roth sei nun über zwei Jahre im Amt und Anzeichen, dass es mit der Führung im Departement Gesundheit und Soziales nicht klappe, habe es schon lange gegeben. «Es ist höchst bedauerlich, dass die Partei erst reagiert, wenn sie das Messer quasi am Hals hat.» Weiter stellt die Partei infrage, ob die Analyse und Annahme von Hilfe noch eine Wirkung erzielen werde, nachdem die SVP ihrer Regierungsrätin den umgehenden Rücktritt nahegelegt habe.