Viele Einträge zeugen von Dankbarkeit: «Grazio Dio». «Thank you God and please help me.» «Danke dass Du Herr deine Kinder so mit deinem Segen überschüttest.» Die zahlreichen Einträge zeigen, dass die Kapelle Emaus für viele Menschen aus verschiedenen Gegenden und sogar Kulturen offensichtlich ein wichtiger Ort ist für das Gebet, zum Schöpfen von Hoffnung und zur Danksagung.

Auch Kinder finden hierher, um ihre Bitten und Sorgen hinzuschreiben oder mit einer kleinen Zeichnung auszudrücken. Im nahen Bremgarten lohnt sich auch der Besuch der denkmalgeschützten Stadtkirche St. Nikolaus und des ehemalige Kapuzinerklosters und der Klosterkirche, die sich in der unteren Vorstadt nahe dem Südende der hölzernen Reussbrücke befinden. Ein ehemaliges Kloster steht auch in Niederwil, das Kloster Gnadenthal.

Hochzeitstag vergessen

Vor genau 36 Jahren heirateten meine Frau und ich hier, getraut von einem befreundeten Kapuziner. Ich lasse unsere Hochzeit vor dem geistigen Auge durchziehen, das Gefühl von damals taucht auf. Liebe Menschen, die schon längst nicht mehr leben oder inzwischen sehr alt sind, nehmen wieder Gestalt an. Sogar das Thema der Predigt von Pater Nestor ist mir noch präsent. Die seither mit meiner Frau verbrachten Jahre rufen sich mit Bildern und Gefühlen in Erinnerung. Ich befinde mich auf dieser Pilgerreise auf den Tag genau nach 36 Jahren wieder im kleinen Hof der Einsiedelei und in der Kapelle – und ich realisiere es nicht. Ich tue das erst, als ich wieder zu Hause bin und mir meine Frau – grosszügig und nachsichtig – eröffnet, dass ich den Hochzeitstag vergessen hätte. Wir holen es nach, nicht in der Einsiedelei, sondern jetzt, in den Ferien. Versprochen.