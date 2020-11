Die neue Motorfahrzeugstatistik zeigt: In einer Gemeinde wohnen besonders viele Töff-Fans

Die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter will besonders laute Motorräder verbieten. Morgen Dienstag bespricht die Umweltkommission des Nationalrates die parlamentarische Initiative, die ein Fahrverbot von Motorrädern mit über 95 Dezibel Standgeräusch fordert. Just einen Tag vorher veröffentlicht der Kanton Aargau die neue Motorfahrzeugstatistik. Und darin zeigt sich, dass sich Motorräder hoher Beliebtheit erfreuen: Prozentual nahmen sie am stärksten zu, nämlich um 4,2 Prozent. Demnach waren 60'995 Motorräder eingelöst.

Töff-Mekka Mägenwil

In der Motorrad-Statistik sticht eine Gemeinde besonders heraus: Mägenwil. 366 Motorräder pro 1000 Einwohner sind einsamer Spitzenwert. Dahinter folgen Reitnau (191) und Leutwil (190), im Schnitt kommen auf 1000 Aargauerinnen und Aargauer 85,6 Motorräder. Mägenwil hat also eine 4 Mal höhere Motorraddichte als die Durchschnittsgemeinde.