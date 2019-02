Seine Tätigkeit hatte im damaligen Eisenbahnbaufieber auch enorme Auswirkungen auf den Aargau. Eschers Nordostbahn (NOB) verlängerte die seit 1847 bestehende Bahnstrecke Zürich–Baden (Spanischbrötlibahn) via Turgi, Brugg, Wildegg bis Aarau und darüber hinaus. Damals wurde die im Wesentlichen noch heute gültige Ost-West-Haupttransversale gebaut. Im Osten führte sie in die aufstrebende Industriestadt Winterthur und weiter nach Osten.

Heute vor 200 Jahren, am 20. Februar 1819, kam in Zürich Alfred Escher zur Welt. Berühmt geworden ist dieser Zürcher Politiker auch als Wirtschaftsführer und Eisenbahnunternehmer (Nordost- und Gotthardbahn). Er hatte wie kein anderer Einfluss auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz im 19. Jahrhundert.

Volksbahn statt Herrenbahn

Escher setzte seine politische und wirtschaftliche Macht im Ringen um die Konzession für die Linienführungen – wie andere Eisenbahnbarone auch – vehement ein. Das weckte Widerstand. In Winterthur entstand als Antwort auf die Liberalen um Escher eine Demokratische Bewegung. Die Stadt war jahrhundertelang von Zürich beherrscht worden. Jetzt schickte sich Zürich an, via Eisenbahn wieder Winterthurs Geschicke zu bestimmen. Das wollte man nicht. So entstand die Idee einer «Volksbahn» vom Bodensee bis Genf, die von der öffentlichen Hand finanziert werden und dem Volk gehören sollte. Die «Volksbahn» war der Gegenentwurf zur privaten Zürcher «Herrenbahn».

Die Idee fiel gerade im Aargau auf fruchtbaren Boden, wo beim Bahnbau inzwischen einiges schiefgelaufen war. Etwa in Lenzburg. Laut Konzession der Aargauer Regierung sollte die NOB via Lenzburg nach Aarau fahren. Als sich zeigte, dass es eine günstigere Linienführung via Rupperswil gab, ertrotzte die NOB eine Konzessionsänderung. Im Aargau löste ihr Vorgehen viel Verdruss aus.

Vorab Baden, Mellingen, Lenzburg und Zofingen engagierten sich schliesslich für die Volksbahn aus Winterthur. Dafür setzten sie für die damalige Zeit enorme Summen ein. Die 85 Kilometer lange Strecke von Winterthur bis Zofingen sollte 17 Millionen Franken kosten. 1,74 Millionen zeichnete der Kanton Zürich, Zofingen übernahm weitere 1,62 Millionen Franken. Baden und Lenzburg zeichneten Aktien für je etwa eine halbe Million, Mellingen für 410'000 Franken. Auch die Dörfer der Strecke entlang beteiligten sich, etwa Fislisbach, Dättwil, Mägenwil, Othmarsingen, Kölliken und weitere. Der Kanton Aargau investierte sage und schreibe 1000 Franken. Das alles reichte nicht, sodass zusätzlich Obligationen ausgegeben wurden. Zusätzlich sicherten Winterthur, Zofingen, Baden und Lenzburg unglückseligerweise eine Haftungsgarantie zu. Am Ende summierte sich der Anteil von Zofingen auf 5,87, der von Baden und Lenzburg auf je knapp über 2 Millionen Franken.