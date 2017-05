Mit energetisch besseren neuen Gebäuden und mit der Sanierung schlecht isolierter Altbauten kann man sehr viel Energie sparen. Trotzdem beträgt die jährliche Erneuerungsquote weniger als 1 Prozent. Das ist verständlich, weil die Aufwendungen dafür sehr gross sind. Deshalb fördert der Bund solche Sanierungen, indem er dafür einen Teil der auf Heizöl erhobenen CO2-Abgabe in die Kantone zurückfliessen lässt. Im Aargau zieht der Bund mit dieser Abgabe jährlich 78 Millionen Franken ein. 52 Millionen werden an Bevölkerung und Wirtschaft zurückerstattet, die restlichen 26 Millionen sind für Gebäudesanierungsprogramme des Aargaus reserviert.

Knapp 9 Millionen lässt ihm der Bund als Sockelbeitrag automatisch zukommen. Die restlichen 17 Millionen bekommt der Aargau dafür aber nur, wenn er auch etwas gibt: «Für jeden Franken, den der Aargau selbst einsetzt, bekommt er 2 Franken aus Bern, die er für solche Programme verwenden kann», sagt Grossrat Hansjörg Wittwer (Grüne). Ihn ärgert sehr, dass der Kanton «aus einer völlig falschen Prioritätensetzung heraus nur noch Mittel für die (natürlich nötige) Beratung zur Verfügung stellt. Deshalb bleiben 17 Millionen in Bern liegen, und gehen an alle. Das darf nicht sein!»

Kanton soll handeln

Jetzt fordern die Fraktionen von Grünen, SP und GLP in einer Motion, ab 2018 für die Förderprogramme in den Bereichen Gebäudehülle und Haustechnik auch kantonale Mittel einzusetzen, sodass der Aargau hier von mehr Beiträgen aus Bern profitieren kann. Grossrätin Gabriela Suter (SP): «Um das bisherige Förderniveau halten zu können, müsste der Kanton wenigstens 1,5 bis 2 Millionen Franken jährlich bereitstellen. Dann könnte er bis 4 Millionen Franken zusätzlich in Bern abholen. Jeder investierte Franken mehr bringt uns näher ans Ziel.» Denn jeder Förderfranken löse fünf bis zehn von den Bauherren selbst aufgebrachte Investitionsfranken aus. «Das bringt uns dem Ziel von Energieeffizienz und weniger CO2-Ausstoss rasch näher, was dringend ist. Zudem bringt dies Aufträge für das hiesige Gewerbe und schafft so Arbeit».

Fraktionspräsidentin Barbara Portmann (GLP) verweist auf die kantonale Energiestrategie, die auf der Energiestrategie 2050 des Bundes beruht. Demnach steht der Gebäudebereich mit einem Anteil von 31 Prozent des Endenergieverbrauchs besonders im Fokus. Vor allem Gebäude, die älter als 20 Jahre sind, brauchen überdurchschnittlich viel Energie. Im Aargau betrifft dies über 160 000 Gebäude mit Wohnnutzung.

Deren energieeffiziente Erneuerung sei deshalb ein Schwerpunkt der kantonalen Energiepolitik, so Portmann. Die Regierung wolle dafür aber nur noch den Sockelbeitrag einsetzen und auf kantonale Mittel verzichten: «Dies widerspricht der vom Grossen Rat verabschiedeten kantonalen Energiestrategie. Gemäss energieAargau ist es eines der vier Hauptziele, den Endenergieverbrauch pro Person und Jahr gegenüber dem Jahr 2000 bis 2035 um 43 Prozent zu senken.»

Um dieses Ziel zu erreichen, müssten massive Anreize mittels Förderprogrammen geschaffen werden, betont Gabriela Suter, denn «finanzielle Anreize für Effizienzsanierungen sind wichtig und richtig, um zeitnah möglichst viele Sanierungen und Optimierungen im Gebäudepark umzusetzen». Für Architekt Wittwer ist klar: «Mit einer optimierten Sanierung von Haustechnik und der Gebäudehülle kann der Energieverbrauch bei älteren Häusern je nach deren Zustand problemlos um den Faktor fünf reduziert werden.» Jetzt hoffen die drei Fraktionen auf weitere Unterstützung. Portmann: «Jede Fraktion, die energieAargau zugestimmt hat, müsste unsere Motion unterstützen.»