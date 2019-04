Moderator Rolf Cavalli fragt nach, ob man nicht schon viel früher hätte reagieren müssen. «Da stellt sich die Frage, ob die Nomination im 2016 überhaupt die richtige war», hält Schibler fest. Man könne aber der Parteileitung durchaus vorwerfen, dass es lange gedauert habe, bis man reagiert habe.

Wer trägt Schuld?

Auch die FDP hatte im zweiten Wahlgang Franziska Roth zur Wahl empfohlen. Dies, obwohl Politbeobachter Zweifel an den Fähigkeiten der SVP-Kandidatin geäussert hatten. Ist die Partei mitschuldig, dass es so weit kommen konnte? Sabina Freiermuth, Fraktionspräsidentin der FDP Aargau, rechtfertigt sich: «Ich möchte nicht von Schuld sprechen. Einer Partei, die 38 Prozent Wähleranteil hat, gesteht man zwei Regierungsratssitze zu.» Man habe davon ausgehen können, dass die SVP eine adäquate Person für dieses Amt vorschlägt.

Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau, widerspricht: «Man hat früh gemerkt, dass Frau Roth nicht für dieses Amt geeignet ist. Die FDP hätte sich mehr Gedanken machen müssen.» Bereits im Wahlkampf habe Roth Äusserungen gemacht – etwa als sie wesentlich grössere Schulklassen forderte – die gezeigt hätten, dass sie politisch «von Tuten und Blasen keine Ahnung» habe.

Freiermuth stimmt zu, dass man gewusst habe, dass es sich um eine Quereinsteigerin handle. «Das heisst aber nicht, dass das jemand nicht lernen kann.» Zudem habe sie im ersten Wahlgang ein unerwartet gutes Resultat erzielt.

Von Seiten der FDP werden auch Vorwürfe gegen die Grünen laut: Susanne Hochuli habe im Sommer kurzfristig entschieden, nicht mehr anzutreten. «Es ist nicht einfach, so kurzfristig eine Kandidatur aufzustellen.» Grünen-Präsident Hölzle kontert: «Dann hatten die Leute bei der SVP einfach keine Eier. Wer Regierungsrat werden will, kann antreten, egal wer noch im Regierungsrat ist oder eben nicht.»

Einig sind sich die Talk-Gäste dagegen, dass es Franziska Roth offenbar an einer gesunden Selbsteinschätzung mangle: «Ein zerrüttetes Verhältnis im Departement, mit der Kommission, mit dem Parlament und jetzt mit der Partei – irgendwann müsste sich so eine Person doch fragen, ob das nicht auch mit ihr selbst zu tun hat», sagt Freiermuth. Hölzle unterstützt diese Aussage. Er fände es befremdlich, dass Roth gesagt habe, sie habe ihre Mitarbeiter in Schutz nehmen wollen – diese seien gar nie kritisiert worden. Und auch Schibler bläst ins gleiche Horn: «Sie ist nicht kritikfähig. Sie ist über zwei Jahre im Amt. Da hätte sie an sich selber arbeiten sollen.» Roth habe die Situation um ihre Person schlichtweg nicht begriffen.