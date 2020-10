«Die Lage ist ernst»: Kantonsärztin Yvonne Hummel zu den steigenden Neuansteckungen

Am Mittag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schweizweit 2823 neue Coronafälle – fast doppelt so viele wie am Dienstag. Im Aargau sind die Zahlen noch stärker gestiegen. Der Kanton meldete 128 Neuansteckungen. Fast dreimal so viele wie am Dienstag. Damals waren es 44 neue Fälle. «Die Lage ist ernst und wir werden überlegen müssen, welche Massnahmen notwendig sind», sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel am Mittwochabend im «Talk Täglich» auf Tele M1.

Welche Massnahmen ergriffen werden, ist noch unklar. «Bei der Planung ist es ganz wichtig, gut zu überlegen, wo das Ansteckungsrisiko hoch ist und welche Massnahmen helfen», so Hummel. Masken zum Beispiel hätten überall dort eine gute Wirkung, wo sich viele Menschen über längere Zeit aufhalten. «Das können Grossraumbüros sein oder Kinos und Theater.» An solchen Orten wäre eine Maskenpflicht durchaus berechtigt. «Man muss das aber gut überlegen», stellte die Kantonsärztin klar. Und diese Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. Yvonne Hummel kündete weitere Informationen auf Anfang nächste Woche an.

«Das macht uns grosse Sorgen»

Neben Grossraumbüros, Kinos und Theater hat Hummel auch private Veranstaltungen im Visier. «Wir beobachten, dass sich viele Menschen an privaten Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Jassabenden mit dem Coronavirus anstecken.» Hummel führt dies unter anderem darauf zurück, dass es an privaten Anlässen keine Schutzkonzepte gibt und die Schutzmassnahmen, zum Beispiel der Abstand, nicht eingehalten werden. «Das macht uns grosse Sorgen.»