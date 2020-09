Die KSA-Führung wusste von den Vorwürfen gegen Chefarzt Fandino

Das Gesundheitsdepartement hat ein Aufsichtsverfahren gegen das Kantonsspital Aarau (KSA) und den ehemaligen Chefarzt der Neurochirurgie Javier Fandino eröffnet. Anlass für das Verfahren sind die schweren Vorwürfe von zwei ehemaligen KSA-Ärzten gegen Fandino. Am 31. August informierten sie das Gesundheitsdepartement schriftlich darüber.

Schon früher wandten sie sich an die KSA-Verantwortlichen. Die Ärzte schreiben einleitend, sie hätten die Vorgänge am Kantonsspital dem Verwaltungsratspräsidenten Peter Suter «bereits dreimal mit entsprechenden Dokumenten unterbreitet». Passiert ist offenbar nichts. Deshalb entschieden die beiden «als letzte Eskalations­instanz» Gesundheitsdirektor Jean-­Pierre Gallati zu informieren.

Das KSA beantwortet mit Verweis auf das laufende Aufsichtsverfahren keine Fragen. Was mit den Vorwürfen passiert ist, bleibt deshalb unklar.

Gallati schliesst personelle Konsequenzen nicht aus

Nachdem das Schreiben bei Gallati eingetroffen war, hat er innert Wochenfrist entschieden, die erhobenen Vorwürfe zu prüfen. In einem Interview mit der «NZZ» verspricht er eine «schonungslose Aufarbeitung». Gallati schreckt demnach auch nicht davor zurück, personelle Änderungen am KSA ins Auge zu fassen, «sollten die Untersuchungen Unzulänglichkeiten in der Führung zutage fördern». Er hält fest, die Vorwürfe beträfen primär die operative Ebene und lägen in der Verantwortung von Verwaltungsrat und Spitalleitung. Das KSA ist eine selbstständige Aktiengesellschaft. Die Politik könne deshalb nur beschränkt Einfluss nehmen, hält Gallati fest.