Die Kontrahenten im Streitgespräch: Feri will Asylpolitik neu lancieren, Gallati nimmt Spital ins Visier

Gallati: Ich richte meine Politik nicht auf ein spezifisches Publikum aus. Ich bringe meine Ideen und meine Person ein, so wie ich bin. Jeder Wähler muss dann entscheiden, wer ihm näher ist: Frau Feri oder ich.

Stimmt das Frau Feri, sind Sie nun plötzlich weniger Feministin?

Feri: Ich bezeichne mich auch heute noch als Feministin. Das Wort ist leider negativ belegt. Feminismus heisst, sich für die gleichen Rechte aller Geschlechter einzusetzen. Vor zwanzig Jahren waren wir da an einem anderen Punkt als heute. Aber meine Herzensangelegenheit ist es immer noch. Deshalb war mir auch der Frauenstreik sehr wichtig.

Sie sagten, Sie wollen sich nicht schämen für einen Kanton, der eine reine Männerregierung habe. Verärgern Sie damit nicht Wähler rechts der SP?

Feri: Ich kritisiere alle Gremien, die nur durch Männer vertreten sind. Ich mache immer darauf aufmerksam, dass das nicht geht.

SVP-Präsident Thomas Burgherr nannte Feris Aussage «frech». Sehen Sie das gleich, Herr Gallati?

Gallati: Frau Feri muss selber wissen, ob sie sich schämen will, wenn es dann so weit kommt, dass es eine reine Männerregierung gibt. Das Problem an Frau Feris Aussage ist ein anderes: Sie gibt ein Werturteil über das Wahlvolk ab. Der Souverän entscheidet, ob Feri oder Gallati, ob Frau oder Mann. Das gilt es zu respektieren.

Feri: Natürlich akzeptiere ich den demokratischen Entscheid. Der Fehler liegt bei den Parteien, die dem Stimmvolk keine Frau zur Wahl anbieten.