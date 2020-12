Die Hälfte aller Touristen fehlt: So stark hat Corona die Aargauer Hotellerie getroffen

Der Sommer war für viele Hotels und Kurbetriebe im Aargau zum Vergessen. Rund 230'000 Logiernächte konnten sie zwischen Mai und Oktober verbuchen. In den Jahren zuvor waren es jeweils über 400'000 gewesen. Fast die Hälfte aller Touristen blieb weg. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik hervor:

Die Aargauer Tourismus-Branche ist damit überdurchschnittlich stark von der Coronakrise betroffen. Schweizweit ging die Anzahl Logiernächte gegenüber den Vorjahren um «nur» 40 Prozent zurück. Es sind insbesondere die ausländischen Touristen, die weggeblieben sind. Rund 70'000 Logiernächte gingen im Aargau zwischen Mai und Oktober auf ausländische Touristen zurück. Im Jahr 2019 waren es im selben Zeitraum drei Mal so viele.

Es fehlen auch Schweizer Touristen im Aargau

Aber auch Schweizer Touristen haben weniger Logiernächte im Aargau gebucht: Rund 160'000 waren es im vergangenen Sommer. In einem Durchschnittsjahr sind es normalerweise über 200'000. Gerade hier fällt der Aargau im Vergleich zu anderen Kantonen ab. Insbesondere in den Bergkantonen und im Tessin hat die Anzahl inländischer Touristen stark zugenommen. Damit vermochten diese den Wegfall der ausländischen Touristen zumindest etwas abzufedern. Nicht so der Aargau.