Die Grünliberalen wollen mit Kampfjets das Klima retten

Das zeigt sich nicht zuletzt im Aargau: Das kantonale Energiegesetz, bei dem die Partei die Ja-Parole beschlossen hatte, scheiterte am Sonntag. Für Parteipräsident Beat Hiller war das die grösste Niederlage der Partei (siehe Interview rechts). Mit wie viel Herzblut die GLP für das Gesetz kämpfte, ist allerdings fraglich. Der Partei ging es viel zu wenig weit. Im Grossen Rat hat die GLP-Fraktion das Gesetz noch abgelehnt – in einer unheiligen Allianz mit der SVP.

Die GLP scheint den Nerv der Zeit zu treffen. Am vergangenen Sonntag hat die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung bei den nationalen Vorlagen so abgestimmt, wie es die Grünliberalen empfohlen hatten. Für neue Kampfjets, gegen das neue Jagdgesetz, um zwei Beispiele zu nennen. «Die Grünliberalen auf dem Weg zur Volkspartei», titelte der «Tages-Anzeiger» diese Woche. Bis zur neuen Volkspartei ist es freilich noch ein langer Weg.

Bei den Grossratswahlen 2016 wählten 5,3 Prozent der Aargauerinnen und Aargauer grünliberal; 0,2 Prozent weniger als 2012. Die Partei verlor einen ihrer damals acht Sitze.

Die Wahlen am 18. Oktober stehen aber unter anderen Vorzeichen als jene vor vier Jahren. Grüne Themen sind en vogue. Davon profitiert die GLP. Das zeigen zum Beispiel die St.Galler Stadtparlamentswahlen oder die Kantonsratswahlen in Schafhausen vom letzten Sonntag.

Ihre Ziele beim Klimaschutz will die GLP mit Einsatz für die Umwelt, aber nicht gegen die Wirtschaft erreichen. Sie will beide Anliegen unter einen Hut bringen. Anstatt Vorschriften und Verbote zu erlassen, will sie Anreize schaffen. Sie will Innovation ermöglichen und Lebensgrundlagen schützen. Die Partei will zum Beispiel nachhaltige Mobilität fördern und verdichten statt zersiedeln.

In manchen Bereichen muss sich die junge GLP noch finden

Mit aktuell drei Grossrätinnen und vier Grossräten gehört die GLP zu den kleinen Fraktionen. Trotzdem gelingt es ihr ab und zu, Mehrheiten für ihre Anliegen zu gewinnen. So verlangte die GLP, einen Entwicklungsschwerpunkt Klimawandel in den Aufgaben- und Finanzplan aufzunehmen und entsprechende Mittel zu sprechen. Bis auf die SVP-Fraktion unterstützten alle Parteien im Grossen Rat diese Forderung.