Die grosse Strecken-Analyse: So pünktlich waren die Züge letztes Jahr im Aargau unterwegs

Insgesamt lieferten die Bahnunternehmen ein gutes Ergebnis: 92,54% aller analysierten Züge kamen pünktlich an. Als pünktlich wurden die Züge gewertet, die weniger als 120 Sekunden nach der Fahrplan-Zeit eintrafen.

Wie pünktlich sind die Züge im Aargau? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat die AZ die Daten von fast 1 Million Fahrten ausgewertet. Für die Berechnung wurden die zehn grössten Aargauer Gemeinden plus die Bezirkshauptorte berücksichtigt, ausgewertet wurden ausschliesslich Direktverbindungen.

Aber wo kam es 2019 zu den meisten Verspätungen? Wenig überraschend taucht unter den Top10 vier Mal Lenzburg auf, dafür dürften die Bauarbeiten verantwortlich sein. Aarburg-Oftringen schafft es gar fünf Mal in die unrühmliche Rangliste. Am meisten Verspätungen kam es auf der Strecke Lenzburg - Wettingen, 22,3 Prozent der Züge kamen verspätet an: