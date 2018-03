Fragen beantwortet, zu sich und zu seiner Tat, dem Vierfachmord von Rupperswil, hat er viele. 88 Bundesordner Akten, zwei psychiatrische Gutachten. Doch eine Antwort bleibt N. schuldig: Warum? Warum mussten am 21. Dezember 2015 in Rupperswil vier Menschen auf «unmenschliche» Art, wie er selber sagte, sterben? N. hatte darauf keine Antwort. Er gab lediglich Hinweise, Anhaltspunkte, Mutmassungen. Das zeigt der Blick in die Protokolle. Es sind N.s Worte im Originalton, aus Einvernahmen kurz nach der Tat, wie sie von der Verteidigerin in ihrem Plädoyer wiedergegeben wurden, und es sind N.s Antworten auf die Fragen des Gerichts. Ein Protokoll der Sinnlosigkeit.

«Nur ein Gedankenspiel»

«Ich weiss es schon lange. An Mädchen hatte ich kein Interesse. Am Anfang hatte ich Interesse an Gleichaltrigen. Dann wurde ich älter, aber meine Interessen blieben dort. Ich merkte: Scheisse, ich bin pädophil. (...) Ich habe am Morgen den Computer angelassen und die erste Internetseite war eine pornografische. Wenn ich längere Zeit nicht drauf gehen konnte, wegen Ferien oder so, dann habe ich das gemerkt. (...) Irgendwann wurde es eine Sammelwut. Man schaut sich nicht alle an. Man hat einfach eine Mediathek. Ich dachte, jetzt kommt dann die Polizei. Aber es kam niemand. (...) Irgendwann beginnt man sich vorzustellen, wie es wäre mit einem Kind. Ich hatte aber nie jemanden unsittlich berührt, auch nicht im Fussballclub.

Aus heutiger Sicht sage ich, dass jeder, der es konsumiert, auch ein Mittäter ist. Wenn die Nachfrage nicht wäre, würde man es auch nicht anbieten. Das war dannzumal schwierig zu erkennen. Das habe ich ausgeblendet. (...) Ich dachte damals, ich schnappe die Buben, wenn sie um die Ecke kommen. Ich sah sie und dachte, nein, Blödsinn, wie wenn der ganze Körper sagt, Nein, ich dachte: Was bin ich für ein Idiot, dass es so weit gekommen ist. (...) Am Anfang war es ein Gedankenspiel. Der Bub, also Davin, hätte auch neben einem Polizeiposten wohnen können. Am Anfang war es nur ein Gedankenspiel.»