Am 8. Januar sterben in Hausen zwei Schwestern. Sie wurden erstochen. Der 54-jährige Ehemann des einen Opfers sitzt seither als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Albanische Onlinemedien berichten, dass die beiden Schwestern am Donnerstag in ihrer Heimat beerdigt wurden. Die Kosten für den Transport der Leichen soll gemäss AZ-Informationen die Opferhilfe übernommen haben.

Susanne Nielen Gangwisch, Stellenleiterin der Opferhilfe Aargau Solothurn, äussert sich nicht zu einzelnen Fällen. Sie sagt aber: «Im Rahmen der Entschädigungen haben Opfer Anspruch auf Kosten für die Beerdigung und den Transport der Toten in die Heimat, wenn es ihre finanzielle Situation nicht erlaubt, diese Kosten selber zu tragen.»