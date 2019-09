Ruth Müri (48) trägt einen grossen Rucksack als Politikerin. Seit 25 Jahren engagiert sie sich für das team baden, auf überkommunaler Ebene für die Grünen. Ab 1994 politisierte sie als Einwohnerrätin, 2010/11 präsidierte sie das Stadtparlament, seit 2013 ist sie Stadträtin, seit 2017 auch Grossrätin. Jetzt will sie den Sprung nach Bern in den Ständerat schaffen.

Nun haben die Grünen im Aargau vor vier Jahren 5,5 Prozent Wählerstimmen errungen. In diesem Herbst wird der Anteil steigen. Doch wie will sie als Vertreterin einer kleinen Partei in Bern den Aargau vertreten? Es sei ganz wichtig, dass angesichts der Klimaveränderung mehr Grüne in Bern politisieren, sagt Müri: «Auch im Ständerat, damit dort Umwelt und Klima als grosse Zukunftsherausforderungen eine Stimme erhalten.» Zudem reize es sie sehr, nach 25 Jahren lokaler und kantonaler Politik auch national tätig zu werden. Ebenso wichtig sei endlich echte Gleichstellung von Mann und Frau: «Dies hat der Frauenstreik wieder gezeigt. Der Aargau braucht unbedingt weiterhin auch eine Ständerätin.»

Die Geografin Müri leitete ab 1991 bis 2011 die GIS-Fachstelle der Zürcher Kantonalbank ZKB, hatte später etwa die Projektleitung der Ausstellung der ZKB in der Umweltarena Spreitenbach inne, 2013 bis 2014 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Fahrländer Partner Raumentwicklung. «Gute Zusammenarbeit mit der Regierung» Als Ständerätin würde sie in Bern die Interessen des Kantons Aargau vertreten, sagt Müri. Sie pflege eine gute Zusammenarbeit mit der Regierung. Natürlich würde sie nicht einfach für ihre Region, sondern für den Kanton einstehen. Das würde sie «lösungsorientiert, pragmatisch und mit der Bereitschaft für Kompromisse tun», verspricht sie. Wie hoch müsste denn die Flugticketabgabe sein? Welchen Lösungsansatz sähe sie denn zum Beispiel in der Klimadebatte? Nötig sei eine CO2-Abgabe auch für Treibstoffe, um Kostenwahrheit zu bekommen: «Ich bin froh, dass jetzt viele Jugendliche drastisch aufzeigen, das wir dringen handeln müssen. Wir müssen uns mit dem Klimawandel auseinandersetzt und dürfen ihn nicht weiter verdrängen.»

Was würde sie als Ständerätin konkret tun? Das Argument vieler, ein Flugzeug sei ohnehin in der Luft, da falle die eigene CO2-Belastung nicht ins Gewicht, ziehe nicht, sagt Müri: «Nur weil Fliegen die hohen externen Kosten ignoriert, ist es so billig, es wird eine Übernachfrage generiert. Wir brauchen unbedingt eine Flugticketabgabe.» An welchen Betrag denkt sie? Auf Kurzstrecken an mindestens 30, bei Langstrecken an bis 500 Franken pro Flug, so Müri.

Doch wie will sie das mehrheitsfähig machen? Es müsse gelingen, aufzuzeigen, «dass wir uns all das auf Kosten kommender Generationen leisten. Das dürfen wir nicht. Zudem bin ich dafür, die Einnahmen dieser Lenkungsabgaben an die Bevölkerung zurückzuerstatten, zum Beispiel über die Krankenkassenprämien.» So sei eine Klimaabgabe auch sozialverträglich. Nein zum Ausbau der A1 auf sechs Spuren Folgerichtig ist sie auch gegen den Ausbau der A1 im Aargau auf sechs Spuren. Mobilität sei wichtig, sie sei aber viel zu billig und deckt die externen Kosten nicht, kritisiert Müri. Mehr Strasse bewirke mehr Verkehr, und: «Ich glaube an die Zukunft flexibler Arbeitsformen und die Verwischung der Grenzen von öV und Individualverkehr. Das wird unsere Mobilität verändern.»

