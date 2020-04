Die Frauenfrage ist die grosse Unbekannte – SP Aargau nominiert ihre Regierungsrat-Kandidaten

Bereits vor eineinhalb Jahren stand die SP Aargau vor dem Frauen-Dilemma: Yvonne Feri und Cédric Wermuth wollten für den Ständerat kandidieren. Obwohl sich die Genossen die Förderung der Frauen in höheren Positionen vor allen anderen auf die Fahne geschrieben hatten, gaben die Delegierten deutlich Cédric Wermuth den Vorzug. Yvonne Feri kandidierte schliesslich im Herbst 2019 für den Regierungsrat und unterlag im zweiten Wahlgang knapp dem jetzigen Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP). Der Regierungsrat wurde mit der Wahl Gallatis wieder zum Männergremium. Und jetzt könnte ausgerechnet die SP dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das auch nach den Gesamterneuerungswahlen vom 18. Oktober so bleibt. Denn ihr Regierungsrat Urs Hofmann ist der einzige, der zurücktritt, sein Sitz ist also auch der einzige, der sicher neu besetzt werden wird. Der Anspruch der SP als zweitgrösste Partei des Kantons wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Die einzige Nichtregierungspartei, die bereits eine Kandidatin für die Wahlen aufgestellt hat, sind die Grünen. Mit der Zofingerin Christiane Guyer wollen sie aber explizit einen Sitz der Bürgerlichen übernehmen, nicht jenen der SP.

Die Kandidatin oder der Kandidat, den die Delegierten der SP nominieren, hat also sehr gute Chancen, in den Regierungsrat gewählt zu werden.

Geschlecht als Kriterium passt nicht allen in der SP

Zur Auswahl stehen die Aarauer Stadträtin Franziska Graf und die beiden Grossräte Marco Hardmeier und Dieter Egli. Wäre die Frauenfrage das einzige Kriterium, wäre der Fall klar. Dass man eine Kandidatin oder einen Kandidaten aber nicht aufgrund des Geschlechts nominieren will, sagte SP-Präsidentin Gabriela Suter bereits vor der Nominierung für die Ständeratskandidatur und bei der jetzigen Ausmarchung betont sie es wieder. Welche anderen Kriterien müssten also spielen?

In den politischen Inhalten unterscheiden sich die drei höchstens in Nuancen, sie vertreten alle klar die Positionen der SP. Als Entscheidungsgrundlage kann das nicht herhalten. Vielleicht aber der Bekanntheitsgrad? Franziska Graf ist noch keine feste Grösse in der Aargauer SP. Zwar sass sie während sechs Jahren im Grossen Rat, seit zwei Jahren aber nicht mehr. Sie ist auch nicht Delegierte für die SP Aargau und kommt damit nicht regelmässig automatisch mit jenen Menschen in Kontakt, die sie jetzt wählen sollen.

Marco Hardmeier war hingegen 2016 sogar Grossratspräsident und ist seither nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch weit über die SP hinaus ein bekannter Name. Zudem ist er Präsident der wichtigen Geschäftsprüfungskommission. Dieter Egli ist seit 18 Jahren im Grossen Rat, seit zwölf Co-Präsident der Fraktion und darum ebenfalls prominent in der Aargauer SP. Hinzu kommt, dass sich sowohl Hardmeier als auch Egli als Grossräte und durch ihre jeweiligen Funktionen mit der kantonalen Politik und den aktuellen Herausforderungen beschäftigen. Sie kennen sich dort bestens aus und können Fragen dazu detailliert beantworten. Das fehlt Franziska Graf, dafür ist sie die einzige aus dem Kandidatenreigen, die als Aarauer Stadträtin derzeit in einem Regierungsamt tätig ist. Sie hat Erfahrungen in einem solchen Gremium gemacht, in dem auch Kompromissbereitschaft gefragt ist.