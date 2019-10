Die erste Aargauer SVP-Nationalrätin tritt ab: «Meine Nachfolge ist in guten Händen»

Als die Schweiz am 20. Oktober gewählt hat, stand Sylvia Flückiger zum ersten Mal seit zwanzig Jahren auf keiner Kandidierenden-Liste. Mitgezittert hat sie trotzdem – und als dann klar war, dass Martina Bircher die Wahl in den Nationalrat geschafft hatte, hat sie Luftsprünge gemacht. Dass eine SVP-Frau gewählt wird, hatte sich Sylvia Flückiger gewünscht – und vielleicht werden es, nach den zweiten Wahlgängen für Stände- und Regierungsrat gar zwei sein. So verabschiedet sich Flückiger beruhigt in den Ruhestand, denn sie weiss: «Meine Nachfolge ist in guten Händen.» Als sie 2007 im dritten Anlauf in den Nationalrat gewählt wurde, war sie die einzige Frau der sechs- bis siebenköpfigen aargauischen SVP-Delegation, und das sollte bis zum letzten Wahlsonntag so bleiben. Die Frauen sichtbarer zu machen, ist Flückiger ein besonderes Anliegen. «Bei meiner Berufswahl sagte meine Grossmutter noch, ich würde ja sowieso einmal heiraten. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen – zum Glück», so die 67-Jährige. Sie begrüsse es, dass es inzwischen für Frauen selbstverständlicher ist, Karriere zu machen: «Wegen unterschiedlicher Sichtweisen funktionieren gemischte Gremien besser als reine Männerteams. Ich habe diese Erfahrung schon oft gemacht.» Schon bald werde sich aber die Frage ob Frau oder Mann nicht mehr stellen, davon ist Sylvia Flückiger überzeugt. Die Fraktion war wie eine Schulklasse Am 27. September hatte sie ihre letzte Sitzung mit dem Nationalrat. «Der Rücktritt fühlt sich richtig an», sagt Flückiger. Ihr Plan sei immer gewesen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und rechtzeitig jüngeren Frauen eine Chance zu geben, in Bern zu politisieren.

Ich bin bis zum Schluss mitEhrfurcht an dieSitzungen im Bundeshaus gegangen. Sylvia Flückiger

Amtsmüde ist sie auch nach zwölf Jahren in Bundesbern nicht geworden. «Ich bin bis zum Schluss mit Ehrfurcht und Verantwortungsbewusstsein an die Sitzungen im Bundeshaus gegangen, um dort meine Wählerschaft zu vertreten, diesen Respekt habe ich nie verloren», sagt Flückiger. Die Augen der Politikerin leuchten, wenn sie über ihre Zeit im Parlament spricht. Es fällt leicht, ihr zu glauben, dass sie dort gute Jahre erlebt hat – entsprechend schwingt in ihren Erzählungen ein wenig Wehmut mit. Die SVP-Fraktion habe für sie den Charakter und die Dynamik einer grossen Schulklasse gehabt. «Man war politisch nicht immer einer Meinung, das liegt in der Natur der Sache, aber man hat zusammengehalten und sich auf die grossen Linien fokussiert. Wir waren alle Kolleginnen und Kollegen, ich werde sie sicher vermissen.» Aber auch mit den anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern habe sie stets ein gutes Verhältnis gepflegt. «Wenn ich im Bundeshaus mit jemandem einen Kaffee trinke, spielen unsere politischen Haltungen keine Rolle.» Sylvia Flückiger war in ihrer ganzen Zeit im Nationalrat in der Wirtschaftskommission tätig. Selber Unternehmerin – sie hat mit ihrem Mann Hanspeter Flückiger 1991 die Flückiger Holz AG in Schöftland gegründet – hat sie sich für die Anliegen des Gewerbes und der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt. Als grössten Erfolg bezeichnet sie denn auch die Revision des öffentlichen Beschaffungswesens. «Wenn unsere Unternehmen stark sind, geht es auch der Schweiz gut, dazu brauchen sie auch die Aufträge der öffentlichen Hand», sagt sie. Die Unternehmen zu stärken, erachtet Flückiger deshalb als zentral. Da 20 Prozent der öffentlichen Aufträge vom Bund und 80 Prozent von den Kantonen vergeben werden, werde sie sich weiterhin dafür einsetzen, dass die öffentliche Hand ihre Verantwortung wahrnimmt, auch im Aargau. Dies allerdings nicht mehr als Politikerin, sondern als Präsidentin der Holzwirtschaft Schweiz (Lignum) und als Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Chance für Regierungsrat zum falschen Zeitpunkt Die Zeit, als Sylvia Flückiger im Kanton politisiert hat, ist indes schon lange vorbei, sie war Grossrätin von 2000 bis 2008. Just als sie nach Bern gewählt wurde, trat Ernst Hasler als SVP-Regierungsrat zurück. «Das wäre eigentlich meine grosse Chance gewesen. Das Amt des Regierungsrates habe ich immer als interessant und herausfordernd gewertet», sagt sie. Zu dieser Zeit war sie aber im eigenen Unternehmen präsent und hat sich darum gegen eine Kandidatur und für den Nationalrat entschieden.