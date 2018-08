Die Pflichtverteidigerin des Vierfachmörders Thomas N. muss in der Urteilsbegründung, die der «Nordwestschweiz» vorliegt, vom Gericht viel Kritik einstecken. Pflichtverteidigung ist eine undankbare Sache für Anwälte. Klienten wie Thomas N. begegnet die Öffentlichkeit im besten Falle reserviert, wohl eher aber feindlich. Das muss nicht unbedingt auf die Pflichtverteidigung abfärben, wie Millieuanwalt Valentin Landmann beweist. Doch Renate Senn, die in einer kleinen Anwaltskanzlei in Baden arbeitet, hat drei grosse Fehler begangen, die ihrem Image schaden könnten.