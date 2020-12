Die Coronazahlen im Aargau stabilisieren sich – Festtage sollten «im kleinen Familienkreis gefeiert werden»

Am Freitag hat der Kanton Aargau den Bericht veröffentlicht. Darin schreibt er – wie schon am Freitag in der vergangenen Woche:

In den Aargauern Spitälern hat sich die Lage gegen Ende der Woche leicht entspannt. Am Freitag gibt der Kanton bekannt, dass sich gesamthaft 158 Personen wegen einer Corona-Infektion im Spital befinden, 38 von ihnen benötigen eine Intensivpflege. Von den Personen, die auf einer Intensivpflegestation liegen, werden derzeit 22 künstlich beatmet. Derzeit gibt es 16 freie Intensivpflegebetten im Aargau.

Während in der Vorwoche auffiel, dass der Aargau insgesamt sechs Patienten ausserkantonal verlegt hat, ist es in dieser Woche bloss ein neuer Fall.

Stabilisierung der Todesfälle

Nach einer deutlichen Erhöhung der Todesfälle haben sich diese in den letzten zwei Wochen stabilisiert. Wirft man einen Blick auf die Anzahl der Todesfälle, fällt auf, dass in der vergangenen Woche mehr Menschen mit oder an Corona gestorben sind als in der laufenden. Waren es vom 20. bis 26. November noch 37 Personen, sind es vom 27. November bis am 3. Dezember deren 24. Das ist ein Rückgang um 35 Prozent. Die verstorbenen Personen waren in der laufenden Woche im Durchschnitt 82,7 Jahre alt, in der Woche davor marginal älter – 83,8 Jahre.

Weiterhin sterben die meisten Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim. Ebenfalls auffällig: In der aktuellen und in der vergangenen Woche sind 29 Personen im Aargau in einem Alters- oder Pflegeheim gestorben. Alle diese Personen hatten eine oder mehrere Begleiterkrankungen neben Corona.

Mehr Frauen als Männer angesteckt

Und wer steckt sich im Aargau mit dem Coronavirus an? Die Daten, die aktuell zur Verfügung stehen, sind aus dem Zeitraum zwischen dem 23. und dem 29. November 2020. Auffällig dabei ist, dass sich weiterhin viele junge Menschen anstecken, wie die nachfolgende Statistik zeigt.