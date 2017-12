Abendstimmung in Baden. Der Tag neigt sich dem Ende zu, die Sonne taucht die Hochbrücke in ein gelbstrahlendes Licht. Es ist Badenfahrt. Ein Künstler lässt Seifenblasen steigen. Die Eltern geniessen den innigen Moment mit ihren Kindern und die Freude an dem kleinen vergänglichen Zauber, der in den Himmel steigt.

Diese Momente sind es, die für mich die Badenfahrt ausmachten. Die Lebensfreude in den Gesichtern der Menschen, die Offenheit und Fröhlichkeit. Der Zauber der Badenfahrt.









Fabian Hägler, Ressortleiter Aargau