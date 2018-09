Die Badesaison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Viele Badis haben mittlerweile schon die Tore geschlossen. Doch das gute Wetter hält und der Sommer will sich noch nicht ganz verabschieden.

Im Freibad Schachen in Aarau entschloss man sicher daher, das geplante Saisonende um eine Woche zu verschieben. Die meisten Freibäder halten jedoch an ihrem geplanten Saisonende fest oder haben bereits geschlossen. So zum Beispiel in Brugg, wo es aufgrund schlechter Ferienplanung zu einem frühen Saisonende kam .

Hier sehen Sie den Bericht von Tele M1 zum Geschehen in der Brugger Badi: