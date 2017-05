Mehrausgaben verhindert

Erleichterung statt Enttäuschung macht sich hingegen bei den Gegnern breit: «Ich bin froh, dass das Aargauer Stimmvolk so klar Nein gesagt hat», sagt Clemens Hochreuter, SVP-Grossrat und Gesundheitspolitiker. So vergrössere sich das strukturelle Defizit des Kantons nicht um weitere 70 Millionen Franken. So viel hätte die SP-Initiative etwa gekostet. Dafür hätten alle, die für Krankenkassenprämien mehr als zehn Prozent des Einkommens ausgeben müssen, eine Verbilligung bekommen.

Das Stimmvolk habe gemerkt, dass die Initiative reine «Symptombekämpfung» gewesen wäre, sagt Hochreuter. Für die Gegner geht es nun darum, die tatsächliche Ursache der steigenden Kosten zu bekämpfen. Hochreuter hofft, dass aus der kantonalen Task-Force Gesundheit breit abgestützte Sparvorschläge resultieren.

Auch der Regierungsrat ist «sehr erfreut über das deutliche Resultat», wie Gesundheitsdirektorin Franziska Roth sagt. Die zentralen Forderungen der Initiative seien bereits über das Krankenversicherungsgesetz erfüllt. Bei einem Ja hätte die Regierung noch mehr sparen müssen. «Jetzt können wir uns stattdessen auf die Revision des Spitalgesetzes konzentrieren», sagt Roth. Es würden im Moment «mehrere Massnahmen» geprüft, um Kosten einzudämmen. Unter anderem soll verhindert werden, dass Überangebote im Gesundheitswesen bestehen.

Spitalgesetz auf 2020?

Das neue Spitalgesetz kommt voraussichtlich im Jahr 2020. Bis dieses greift, appelliert Roth an den Einzelnen: «Jeder kann seinen Beitrag leisten, indem er sein Verhalten hinterfragt und wegen Bagatellen nicht in den Notfall rennt.»

Die Sozialdemokraten bleiben am Thema dran. Die SP Schweiz plant eine Initiative auf nationaler Ebene, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Noch ist die Initiative nicht ausformuliert. Sie will aber die Kriterien für den Bezug der Prämienverbilligung auf nationaler Ebene harmonisieren und so anpassen, dass die obligatorischen Beiträge an die Krankenversicherung auf höchstens zehn Prozent des verfügbaren Einkommens begrenzt werden. Die SP Aargau werde die nationale Initiative «sicher unterstützen», sagt Feri. Kommentar unten