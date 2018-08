Die erfreuliche Nachricht vorweg: «Bis auf einige wenige kleine Pensen konnten alle 8800 Stellen besetzt werden», erklärte Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule, an einer Medienkonferenz zum Schulbeginn. Die Tendenz zur «Verweiblichung» der Volksschule setze sich fort. 80 Prozent der Lehrpersonen sind Frauen. Wobei die Männer in der Regel grössere Pensen unterrichten. Insgesamt gibt es an der Volksschule 5550 Vollzeiteinheiten. Auch bei den Schulleitungen sind die Frauen in der Mehrheit. 255 Schulleiterinnen stehen 194 Schulleitern gegenüber.

Die Zahl der Aargauer Schülerinnen und Schüler an der Volksschule insgesamt ist seit dem Schuljahr 2014/15 von 71'900 auf 75'600 Schulkinder angestiegen. Dieses Wachstum zeigt sich besonders im Kindergarten und an der Primarschule.

Neue Aufgabensammlung

Neu steht den Schulen mit «Mindsteps» (die AZ berichtete) eine umfangreiche Aufgabensammlung für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik ab der 3. Primarklasse zur Verfügung. Das digitale Portal wurde Ende 2017 für rund 100'000 Schülerinnen und Schüler des Bildungsraums Nordwestschweiz freigegeben. Sie können in der Schule oder auch zu Hause selbstständig online Aufgaben abrufen und lösen und so ihre Lernfortschritte überprüfen. Der Schwierigkeitsgrad passt sich automatisch an die Leistungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers an.