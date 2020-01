Die Aargauer SP-Frauen werden keinen Mann unterstützen

SP-Grossrat Marco Hardmeier will Regierungsrat werden. Am Dienstag hat er seine Bewerbung eingereicht. Es kratzt an der Glaubwürdigkeit der SP, dass nun ausgerechnet ein Mann vorprescht. Die Partei hat sich Frauenförderung auf die Fahne geschrieben und kritisiert, dass ein rein männlicher Regierungsrat nicht mehr zeitgemäss sei.

Für Parteipräsidentin Gabriela Suter ist die Geschlechterfrage zwar ein Thema. Aber offenbar ist es für sie nicht mehr zwingend, dass eine Frau auf Urs Hofmann folgen muss. Sie sagte am Dienstag: «In erster Linie geht es darum, den Sitz zu verteidigen.»

«Wir werden im Vorfeld keine Kandidaten unterstützen»

Ganz anders klingt vonseiten der SP Frauen. «Die SP muss zwingend eine Frau nominieren», sagt Mia Gujer. «Die SP Frauen* werden im Vorfeld keine Kandidaten unterstützen.» Es gebe in der Partei genug fähige Frauen. «Nun liegt es an der Findungskommission, diese Kandidaturen zu fördern», sagt Mia Gujer.

Was sie von der eigenen Partei erwartet, erwartet Gujer auch von den anderen Aargauer Parteien: