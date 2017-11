«No Plastic» verstehen alle

Am meisten bringt der Aufkleber «No Plastic». Das verstehe man praktisch in allen Sprachen, sagt Hufschmid. Inzwischen hält er Vorträge, auch in anderen Kantonen. Unlängst war eine Delegation aus Genf in Nesselnbach zu Besuch. Hufschmid: «Das Problem ist wirklich omnipräsent. Es lohnt sich, es anzugehen. In den Griff bekommen wir es aber nur, wenn wir ständig den Finger darauf halten.»

Broccoli in Plastik verschweisst

Fremdkörper im Grüngut aus Haushaltungen sind ein Problem. Das bestätigt auch die Leiterin des Werkhofs der Stadt Aarau, Regina Wenk. Allerdings nicht generell, sondern vorab in Grossüberbauungen mit grossen Grüngutcontainern. Meist haben die dort Wohnenden keinen eigenen Garten. Wenk: «Da landen schon mal überreife Broccoli oder grauende Rüebli in der Original-Plastikverschweissung im Grüngut. Viele sind einfach zu bequem, solches Gemüse auszupacken. Es ist aber nicht so, dass Leute diese Container für Sperrgut missbrauchen würden.»

Die Stadt könne den Aufwand, das Grüngut von solchen Fremdkörpern zu befreien, nicht selbst leisten, sagt Wenk. Ein Teil des Grünguts geht in die Feldrandkompostierung, ein anderer in Biogasanlagen. Weil in beiden Fällen bei den Abnehmern in der Verarbeitung Aufwand entsteht, wird dieser von der Stadt entschädigt.

Wenn das Grüngut in einzelnen grossen Grüncontainern besonders verschmutzt ist, kommt es laut Regina Wenk «schon ein bis zweimal monatlich vor, dass dieses direkt in die Kehrichtverbrennungsanlage geht. Dafür muss die Stadt natürlich auch zahlen. Es ist gewiss nicht der Sinn der Grüngutsammlung, geht in solchen Fällen aber leider nicht anders.»

Was tut die Stadt Aarau in solchen Fällen? Da klebe man einen Zettel hin, auf dem die sichtbaren Fremdstoffe angegeben sind. Ebenso wird der Hauswart informiert. «Die Hauswarte helfen uns nach Kräften», so Werkhofleiterin Wenk, «aber es ist sehr schwierig, in grossen Überbauungen an alle Leute heranzukommen, manchmal nur schon aus sprachlichen Gründen. Manchmal ist es aber auch eine Frage der Mentalität».