Die Aargauer entsorgen ihre Masken vorbildlich – Verkehrsbetriebe und Städte sind zufrieden

Im ÖV sind sie Pflicht. An gewissen Schulen je nach Platzverhältnissen auch. In Läden sind sie freiwillig, aber auch dort werden sie von manchen getragen. Die Masken sind im Aargau im Alltag angekommen. All diese Masken müssen irgendwie entsorgt werden.

Fahrgäste sehr diszipliniert

Dies wird von den Aargauerinnen und Aargauer offenbar vorbildlich getan. Einzelne Masken liegen zwar immer wieder herum, ein «Masken-Littering-Problem» stellt aber kaum jemand fest. So scheint etwa an den Bahnhöfen der SBB das Problem so marginal zu sein, dass zu zusätzlichen Abfällen oder Reinigungsaufwänden wegen Masken keine Erhebungen gemacht werden.