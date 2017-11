In den Regalen der Supermärkte findet man sie schon seit Mitte Oktober: Lebkuchen und Schoggi-Weihnachtsmänner. In einigen Städten und Dörfern funkelt schon festliche Beleuchtung und bald starten auch die ersten Weihnachtsmärkte in der Region. Aargau Tourismus veröffentlichte eine Übersicht der schönsten Märkte im Aargau – lassen Sie sich von der Liste für Ihren nächsten Besuch inspirieren.