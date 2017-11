«In einem Charterflugzeug des IKRK, das Medikamente nach Nepal gebracht hatte, landeten am Mittwochabend 22 tibetische Flüchtlinge in Kloten, die in der Schweiz angesiedelt werden sollen, eine malerische Gruppe von Frauen in ihren Trachten, Männern und Kindern.» Das schrieb die «NZZ» in der Ausgabe vom 26. Oktober 1961 unter das Foto, das vier tibetische Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in der Schweiz zeigt.