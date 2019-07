1. Feuerstelle Echolinde, Aarau

Wer in den Badener Wald beim Chrüzliberg eintritt, begegnet Mystik pur. So ist hier die Heimat des Teufelskellers, dessen Landschaft geprägt ist von hohen Felsen, riesigen Bäumen und vielen Höhlen. Hier findet sich ebenso eine Grillstelle wie auch weiter oben, auf der Spitze des Chrüzlibergs, wo sich hinter dem Holzkreuz ein atemberaubender Blick auf Baden auftut.

Wer auf diesen idyllischen Platz seine Würste bräteln möchte, muss sich das verdienen. Von Baden oder Ehrendingen führt ein Wanderweg in rund einer Stunde auf den Lägernkamm. Unterhalb des Burghorns auf 859 Metern über Meer finden sich einige Grillstellen mit. Wer oben angkommen es ist, wird reichlich: Bei guter Sicht bietet sich eine traumhafter Blick in die Alpen.

Die sanierte Bruderhöhle an der Wideregg in Effingen steht erst seit zwei Jahren wieder offen. Der neu gestaltete Grillplatz mit Holztisch und Sitzbänken lädt zum Verweilen ein. Denn um die früheren Höhlenbewohner ranken sich mehrere Sagen.

In unmittelbarer Nähe der Wehranlage Bürkli in Möhlin, hoch über dem Rhein gelegen, befinden sich zwei grosse Grillstellen mit Schatten spendenden Bäumen.

An der Feuerstelle in Beinwil am See kann man seine Wurst grillieren und dabei die wunderschöne Aussicht auf den Hallwilersee geniessen und die vorbeifahrenden Segelboote beobachten.