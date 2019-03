Nur Kliniken, die solche Leistungsaufträge erhalten und auf der sogenannten Spitalliste stehen, dürfen die Kosten der Behandlung dem Kanton und den Krankenversicherern im Rahmen der Grundversicherung verrechnen.

Als Begründung für den Schritt zieht das DGS eine Analyse der Patientenströme im Jahr 2017 heran. Der Anteil der Rothrister Klinik an den Behandlungsfällen der gesamten Aargauer Bevölkerung läge in sämtlichen Leistungsgruppen unter fünf Prozent. Das DGS erachte aus diesem Grund die Klinik Villa im Park «als nicht notwendig zur Angebotssicherung des Kantons». Definitiv ist dies nicht: «Der Entscheid des Regierungsrates bleibt vorbehalten», hält das DGS fest.

Bauarbeiten haben Einfluss

Für die Klinik hätte dies weitreichende Konsequenzen. Auf dem Spiel stehen Arbeitsplätze. «Wir sind überrascht von der unangekündigten und widersprüchlichen Methode der Verwaltung», sagt Dino Cauzza, CEO des Swiss Medical Networks, zu dem die Klinik Villa im Park gehört. «Mit Zustimmung des Gesundheits- und Baudepartments haben wir im Jahr 2017 unsere Arbeit begonnen, mit dem Ziel, die Klinik mit neuen modernen Operationssälen auszustatten sowie einen Erweiterungsbau für die Tagesklinik, einen neuen Gebärsaal und andere Einrichtungen wie ein neues Restaurant zu errichten, um den Komfort und die Sicherheit der Patienten zu verbessern.» Dies entspreche Investitionen von fast 20 Millionen Franken und der Schaffung vieler Arbeitsplätze in der Region. «Diese Bauarbeiten führten zu einem vorübergehenden Rückgang der medizinischen Aktivität, wie vom Gesundheitsdepartement erwartet.» Heute hebe die Verwaltung statistische Mindestwerte hervor, ohne den speziellen Zeitraum zu berücksichtigen. «Das ist in seiner jetzigen Form inakzeptabel, aber wir sind zuversichtlich, dass eine Lösung im Dialog gefunden werden kann.»

Direkte Gespräche hätten mit der Departementsleitung noch nicht stattgefunden, «aber wir stehen in Kontakt mit ihren Teams», so Cauzza weiter. Die Privatklinik Villa im Park sei ein wichtiger Player in der Versorgung der Aargauer Patienten. «Aufgrund der geografischen Lage von Rothrist verfügen wir auch über einen signifikanten Patientenstrom aus den benachbarten Kantonen, der noch wachsen wird. Im Allgemeinen setzen wir in allen Kantonen auf Dialog und Partnerschaft mit der öffentlichen Hand, weil wir unsere Verantwortung im Gesundheitswesen Schweiz wahrnehmen wollen.»

Für eine erste Stellungnahme räumte das DGS der Klinik eine sehr kurze Frist ein. Der Brief trägt das Datum 6. März. Eine Stellungnahme musste die Klinik bis spätestens 19. März um 14 Uhr einreichen. «Die genannten Fristen sind nicht erstreckbar», teilte das DGS dazu mit. «Aufgrund der positiven Signale der Verwaltung für die Bau- und Entwicklungsarbeiten der Klinik und der Tatsache, dass wir auf der Krankenhausliste stehen, haben wir eine solche Vorankündigung vom Gesundheitsamt nicht erwartet», sagt Cauzza. «Wir wollen gehört werden, und aus diesem Grund ist der Dialog mit Frau Roth unerlässlich.»

Gerichtsverfahren vermeiden

Der Klinik-CEO ist optimistisch, «dass die besondere Situation im Zusammenhang mit dem Bauwesen berücksichtigt wird». Gegen einen allfälligen Entzug der Leistungsaufträge kann die Klinik Beschwerde einlegen. «Der wichtigste Schritt ist jetzt der Dialog mit den Behörden», sagt Cauzza dazu. «Wir wollen langwierige Gerichtsverfahren so weit wie möglich vermeiden. Auch wenn das Bundesverwaltungsgericht in den letzten zwei Monaten mehrfach zugunsten der Kliniken entschieden hat, die auf die kantonale Planung zurückgegriffen haben.»

Gemeinde setzt sich für Klinik ein

Bei der Gemeinde hat man das Ansinnen des DGS «mit grossem Erstaunen» zur Kenntnis genommen. Es sei «nicht nachvollziehbar», sagt Gemeindeammann Ralph Ehrismann. Die Klinik Villa im Park sei das einzige Spital in der Region Zofingen mit einer Gebärabteilung und biete weitere wichtige Spitalleistungen an. «Die Klinik ist für Rothrist als wertvoller Arbeitgeber und für die Region als naher Kreisssaal von grosser Bedeutung.» Durch die im Beurteilungszeitraum getätigten Investitionen habe sich die Klinik neu positioniert. «Es ist unverständlich, dass jetzt aufgrund der durch den Umbau reduzierten Fallzahlen die Klinik degradiert werden soll.» Der Rothrister Gemeinderat werde sich möglichst zusammen mit den anderen Gemeinden dafür einsetzen, «dass diese wichtige Institution auf der Spitalliste verbleibt und weiterhin die Funktion der regionalen Geburtsklinik erfüllen kann».