Die Schweizer sind stolz darauf, dass sie auf politische Prozesse grossen Einfluss nehmen können. Allerdings führt das auch zu Problemen, nämlich dann, wenn die Bevölkerung etwas beschliesst, das internationalem Recht widerspricht. Die SVP möchte das mit ihrer Selbstbestimmungsinitiative ändern und Schweizer Recht über internationales stellen. So weit, so bekannt. Mit ihrer Forderung beschreibt die SVP ein Problem, das sich in allen Demokratien stellt: Sie müssen sich in der globalisierten Welt je länger, je mehr mit anderen Staaten arrangieren, sprich Verträge schliessen. Wie aber ist es möglich, dass Dutzende Staaten verhandeln und die Meinung von Bundesländern, Kantonen, Regionen, ja der einzelnen Bürger noch zum Tragen kommt? Die Bürgerbeteiligung war zentrales Thema der diesjährigen Demokratiekonferenz in Rheinfelden, an der deutsche und Schweizer Politikerinnen und Politiker teilnahmen.

Andreas Glaser, Professor am Zentrum für Demokratie Aarau, plädierte dafür, weniger auf die Justiz, sprich das Bundesgericht, zu fokussieren, sondern den Ball an die Politik zurückzuspielen. Es gehe darum, Einzelfälle differenziert zu beurteilen. «Die Bundesversammlung hat jederzeit die Möglichkeit, zu sagen: ‹Diese Gesetzesbestimmung geht dem Freizügigkeitsabkommen vor.› Niemand kann sie daran hindern – sie tut es aber nicht.» Denn schliesslich müsse man auch die Konsequenzen tragen – also beispielsweise die Kündigung des Abkommens. «Das Bundesgericht füllt nur die Lücken, welche die Politik offenlässt.» Glaser erläuterte seinen Vorschlag mit einem Beispiel aus Deutschland. «Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass man sich nicht ausschliesslich auf den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags abstützen kann.» Konkret ging es um das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Türkei. «Das Gericht befand, dass deutsches Steuerrecht vorgeht, weil sich die Umstände verändert haben. Was die deutsche Verhandlungsdelegation vor Jahrzehnten beschlossen hat, hat an Gewicht verloren.»

Streitpunkte zwischen Deutschland und der Schweiz: