Deutliche Übersterblichkeit bei Aargauer Senioren seit November: Im Coronajahr gab es mehr Tote als 2019

Natürlich ist in der gleichen Zeit auch die Bevölkerung gewachsen. 685424 Personen lebten per 31. Dezember 2019 im Aargau. Ende Juni 2020 waren es 689078 Personen. Neuere Zahlen gibt es nicht. Aber selbst wenn wir von einem Bevölkerungswachstum von rund 8000 Personen im Jahr 2020 ausgehen entspricht das nur gut einem Prozent.

Bei den 0- bis 64-Jährigen blieb das auch in der zweiten Welle so. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle (rote Linie) bewegte sich innerhalb der statistisch erwarteten Bandbreite (hellrote Fläche):

Die Übersterblichkeit entwickelt sich regional unterschiedlich. In der ersten Covid-Welle im Frühling wurde im Tessin und in der Genfersee-Region eine Übersterblichkeit beobachtet. Im Aargau zeigten sich damals keine erhöhten Werte.

In der darauffolgenden Woche lag die Zahl der Todesfälle nur knapp unter der oberen Grenze. Seit dem 16. November zeigen die Zahlen eine deutliche Übersterblichkeit. So starben zwischen dem 14. und 20. Dezember 170 Aargauerinnen und Aargauer. Erwartet wurden maximal 109 Todesfälle. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen wurden also fast 60 Prozent mehr Todesfälle registriert.

Unter 100 Covid-Patienten auf der Normalstation

Auch im neuen Jahr meldete der Kanton jeden Tag mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Von Freitag bis Sonntag sind 16 Aargauerinnen und Aargauer gestorben. Für Montag meldete der Kanton drei neue Todesfälle.

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuansteckungen lag seit Donnerstag immer unter 300. Am Montag sind 200 neue Fälle registriert worden – am Montag vor einer Woche meldete der Kanton 307 neue Fälle.

An den Spitälern sind am Montag 129 Covid-Patientinnen behandelt worden. 32 von ihnen lagen auf der Intensivstation. Erstmals seit Ende Oktober wurden weniger als 100 Covid-Patienten auf der Normalstation behandelt. Im Dezember waren an einzelnen Tagen bis zu 180 Covid-Patientinnen hospitalisiert.