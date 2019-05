Eigentlich dachte man, Krankheiten wie die Masern seien dank Impfung überwunden. Doch jüngst schreckten zwei Todesfälle auf. Auch im Aargau nimmt die Zahl der Fälle zu – wenn auch auf tiefem Niveau (vgl. Box). Doch die Krankheit ist wieder da. Das zeigen auch Daten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), die die «SonntagsZeitung» publizierte. Seit Jahresbeginn wurden schweizweit 168 Fälle registriert, allein im Aargau bis gestern 16 (die Krankheit ist meldepflichtig). Die Weltgesundheitsorganisation WHO strebt eine Impfrate von 95 Prozent an. Ist sie erreicht, kann man eine Krankheit als besiegt betrachten. Die Schweiz liegt nur bei 92 Prozent – der Aargau allerdings steht gut da. Laut der stellvertretenden Kantonsärztin Silvia Dehler sind im Aargau 96 Prozent der 16-Jährigen mit zwei Dosen geimpft (sie haben also bereits den vollen Impfschutz). Eine Impfdosis haben gar schon 99 Prozent in dieser Altersgruppe. Diese Daten stammen allerdings von 2015. Sie werden nämlich nur alle drei bis vier Jahre erhoben. Derzeit findet gerade eine neue Bestandesaufnahme statt. Dehler erwartet wiederum gute Zahlen, und zwar «dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem Impfdienst der Lungenliga, Schulärztinnen und Schulärzten sowie den Schulen».

16 Masernfälle wurden in diesem Jahr im Aargau bisher gemeldet. Das tönt nicht nach viel, ist aber eine deutliche Steigerung. In den Jahren zuvor wurden nämlich nur vereinzelte Fälle gemeldet. Betroffen sind vorab (noch) nicht geimpfte Kleinkinder und Erwachsene. 6 bis 10 Fälle von Masern auf 10 000 Einwohner wurden seit 1988 in den Bezirken Aarau, Zofingen und Muri gemeldet. In den anderen Bezirken waren es weniger als 5. Mit 67 Fällen pro 10 000 Einwohner (158 Fälle total) hatte das Entlebuch (LU) mit Abstand am meisten Fälle. Generell hat die Innerschweiz überdurchschnittlich viele Fälle.

Zutritt nur noch für Geimpfte? Die hohe Durchimpfung dürfte massgeblich dazu beigetragen haben, dass es im Aargau in diesem Jahr bisher in keiner Schule zu einem Masernausbruch gekommen ist. Dem kantonsärztlichen Dienst wurden in den ersten Monaten dieses Jahres aber bereits 16 Fälle gemeldet. Einige Patienten mussten hospitalisiert werden. Dehler warnt, die Masern seien nicht einfach harmlos. Mehrere Komplikationen seien möglich: Es bestehe etwa auch die Gefahr einer Hirnhautentzündung. Masern brechen im Aargau bei noch nicht geimpften Kleinkindern oder bei nicht geimpften jungen und älteren Erwachsenen aus. Dehler: «Hier rächt sich, dass die Impfbemühungen nicht immer so intensiv waren wie heute. Ich bezeichne diese Erwachsenen impfmässig als die vergessene Generation. Bei Erwachsenen kann die Krankheit zudem schwerwiegender verlaufen als bei einem Kind.»

Schweiz erreicht die Vorgaben der WHO noch nicht Für die Basisimpfung werden zwei Dosen des kombinierten Masern-, Mumps- und Röteln-Impfstoffs (MMR) empfohlen. Und zwar die erste Dosis im Alter von 12 Monaten und die zweite mit 15–24 Monaten. Selten wird die Masernimpfung alleine und nicht in Kombination mit Mumps und Röteln verabreicht. Entsprechend unterscheiden sich die Durchimpfungswerte für diese drei Impfungen nur minimal.

Eine Impfquote von 95 Prozent für zwei Dosen Masernimpfstoff wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO und ihren Mitgliedsstaaten angestrebt, um die Masern in Europa zu eliminieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit den Kantonen und anderen Akteuren eine Eliminations-Strategie entwickelt.

Die Masern-Impfquote für zwei Dosen stieg bei den 8- und 16-Jährigen zwischen 2014 und 2016 in der Schweiz von 90 Prozent auf 92 Prozent respektive von 89 Prozent auf 93 Prozent (die Zahlen im Aargau sind besser).

Mit der MMR-Impfung (insgesamt zwei Dosen) können schwere Komplikationen, bleibende Schäden und Todesfälle aufgrund von Masern, Mumps und Röteln verhindert werden. In rund 10 Prozent der Fälle führen Masern zu verschiedenen, teils schweren Komplikationen. Bei einer Rötelninfektion einer schwangeren Frau kann es zu bleibenden Schäden beim Ungeborenen kommen. (AZ)

Schutz auch für andere Darum haben die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte vom Kanton unlängst ein Schreiben bekommen. Sie werden gebeten, ihre Patienten anzusprechen, ob sie geimpft sind. Fürs Impfen sei es nämlich nie zu spät, so Dehler. Dabei geht es nicht nur um die Masern. Es gibt jeweils eine kombinierte Impfung auch gegen Mumps und Röteln. Geldmangel ist kein Grund, auf die Impfung zu verzichten. Sie ist eine Pflichtleistung der Krankenkasse. Silvia Dehler empfiehlt eine Impfung unbedingt. Sie habe kaum Nebenwirkungen, sei aber auch ein Schutz für andere: «Wenn jemand mit Masern im Wartezimmer einer Arztpraxis sitzt und in Kontakt mit einem Schwerkranken kommt, kann das für diesen lebensgefährlich werden. Masern sind hochansteckend. Ich kenne eine Praxis, die ungeimpfte Personen nicht ins Wartezimmer lässt.» Kontakt: 21 Tage ausser Gefecht 14 Masernfälle klingt nicht nach viel. Doch Dehler beobachtet auch im Aargau eine Zunahme. In den Vorjahren wurden nämlich je nur einzelne Fälle gemeldet. Wenn ein Fall bekannt wird, läuft zudem jeweils eine grosse Maschinerie an. Dann werden alle Menschen kontaktiert, die vier Tage vor Auftreten des roten Hautausschlags (ansteckend sind die Masern schon vier Tage davor) und bis vier Tage danach mit dem Patienten Kontakt hatten. Wer nicht geimpft ist und die Masern noch nicht durchgemacht hat, bekommt Zwangsurlaub. Kinder dürfen dann 21 Tage nicht zur Schule, Erwachsene so lange nicht zur Arbeit gehen, weil erst nach drei Wochen die Gefahr gebannt ist, andere anstecken zu können. Sie werden deshalb so lange offiziell krankgeschrieben. Herauszufinden, wer betroffen sein könnte, erfordert bei den Behörden oft detektivischen Spürsinn. Etwa wenn ein Masernpatient eben erst mit dem Flugzeug in die Schweiz gekommen ist. Dann melden die Bundesbehörden jedem Kanton «seine» Mitreisenden jenes Fluges, die man finden, kontaktieren und gegebenenfalls unter Quarantäne stellen muss. Das sagen Politiker und Ärzte:

