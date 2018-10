Wer in Verdacht geriet, missbräuchlich Leistungen der Invalidenversicherung (IV) zu beziehen, musste bis vor kurzem mit der Überwachung durch einen Detektiv rechnen. Dies ist jedoch eine Massnahme, für die das Gesetz allerdings gar keine Grundlage kennt. Dies stellten der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2016 in Bezug auf die Unfallversicherung und im Jahr darauf auch das Bundesgericht in Lausanne für die Invalidenversicherung fest. Seither müssen die IV-Stellen auf verdeckte Observationen verzichten, um Betrügern auf die Schliche zu kommen. Nimmt am 25. November eine Mehrheit des Stimmvolks die neue gesetzliche Grundlage für Sozialdetektive an, würde sich dies bald wieder ändern.

Unabhängig von der politischen Diskussion beeinflussen Erkenntnisse aus Observationen, die vor dem vorübergehenden Stopp angeordnet worden sind, nach wie vor Entscheide über den Anspruch auf IV-Gelder, wie ein aktueller Fall aus dem Kanton Aargau zeigt. Eine Frau erhielt nach einem Verkehrsunfall im Jahr 2000 eine ganze Rente der Invalidenversicherung, später zusätzlich Hilflosenentschädigung sowie verschiedene Hilfsmittel – darunter einen elektrobetriebenen Rollstuhl und einen Treppenfahrlift – zugesprochen. Im Verlauf der Jahre war ihr Anspruch auf die Unterstützung zweimal überprüft und bestätigt worden.