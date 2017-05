Zwar haben die Landwirte mit allen Mitteln versucht, ihre Bäume und Reben vor der Kälte zu schützen – zum Beispiel mit Frostkerzen – gebracht hat es aber wenig bis nichts. Nur die Hersteller dürften sich gefreut haben und das Geschäft ihres Lebens gemacht haben. Die Frostkerzen waren Ende April in der ganzen Schweiz ausverkauft.

Christian Baumgartner, der Geschäftsführer der Landi Mittelthurgau, sagte gegenüber «Tele M1»: «Wir sind seit Wochen ausgeschossen. So viele Frostkerzen wie dieses Jahr hat die Landi noch nie verkauft.» Hunderte hätten sich um die letzte Palette gerissen. Auch Heinz Bader, Kleinproduzent in Villmergen, ist an seine Grenze gekommen. Sein Team habe Tag und Nacht produziert. «Wir konnten rund 7000 Frostkerzen verkaufen und hatten bei weitem zu wenig. Die Landwirte waren natürlich auch nicht vorbereitet auf so viele Frostnächte», sagte er gegenüber «Tele M1». (nla)