Der Wald ist ihr Zuhause, ihr Supermarkt, ihre Apotheke: Jachuka Reté ist Teil der Mbya Guaranì, ein indigenes Volk, das im Urwald im Nordosten Argentiniens lebt. Als sie über die Wichtigkeit des Waldes für ihr Volk spricht, steht sie im Park hinter dem Grossratsgebäude in Aarau. Weit weg von ihrer natürlichen Umgebung. Die Mbya sind eines der letzten Völker in Südamerika, die im engen Kontakt zur Natur leben. Sie sehen sich selbst als Teil des Waldes.

Empfangen hat Jachuka Reté ihr langjähriger Freund und Aargauer Naturschützer Johannes Jenny. Im Park übersetzt er jedes Wort, das die kleine, grazile Frau auf Spanisch sagt. «Wenn der Wald kaputt ist, sind wir traurig», sagt sie. Reté ist hier, um auf ein Projekt aufmerksam zu machen, das Johannes Jenny vor über 15 Jahren mitinitiiert hat: vor Ort in Argentinien Land von privaten Besitzern zurückzukaufen, um es den Mbya zurückzugeben. Seit Jahrzehnten verkauft die argentinische Regierung flächenweise Wald an Grossgrundbesitzer, die die Fläche dann roden und für die Landwirtschaft nutzen. Die Mbya wurden auf diese Weise oftmals vertrieben. Oder leben in stetiger Sorge, dass sie noch vertrieben werden könnten.