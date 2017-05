Der Entscheid fiel mit 75 zu 59 Stimmen. Der SVP waren die Bestimmungen zu wenig streng, der SP gingen die Spielregeln zu weit. Das Gesetz sollte an die neuen Vorgaben des Bundes angepasst werden.

Nach dem überraschenden Entscheid des Grossen Rats sagte Regierungsrat Urs Hofmann (SP) im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda, das neue Bundesrecht werde im Kanton Aargau nun direkt anwendbar.

Es werde nun geprüft, in welchen Punkten der Regierungsrat allenfalls eine zwei Jahre geltende Notverordnung zu beschliessen habe. Die Zeit reicht nämlich nicht aus, bis Anfang 2017 ein neues kantonales Gesetz zu beschliessen.

Das neue Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht tritt auf den 1. Januar 2018 in Kraft. Es bringt zahlreiche Verschärfungen. Neu muss der Gesuchsteller eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) haben und sich während insgesamt zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben.

Die Zeit zwischen dem 8. und 18. Lebensjahr wird doppelt gezählt. Zudem werden im Bundesgesetz die Kriterien der Beachtung der öffentlichen Sicherheit, der Sprachkenntnisse und der Integration ausführlich geregelt.

SP und SVP legen sich quer

Die SP, die eigene Partei des verantwortlichen Regierungsrats Hofmann, hatte die Revision des kantonalen Gesetzes bereits in der vorberatenden Kommission abgelehnt. Die SVP machte am Dienstag in der zwei Stunden dauernden Diskussion klar, dass die Hürden für die Einbürgerungen nicht zu tief gehalten werden sollten.

Die SVP scheiterte in der Detailberatung mit dem Antrag für strengere Sprachtests als vom Bund vorgegeben. FDP und CVP hatten sich weitgehend hinter die Vorschläge des Regierungsrats gestellt.

Das Parlament hatte sich dafür ausgesprochen, dass ein Gesuchsteller wie bisher seit mindestens fünf Jahren im Kanton und mindestens drei Jahre ohne Unterbruch in der Gemeinde leben muss.

Die SVP unterlag mit der Forderung, dass eine Person mindestens fünf Jahre in der Gemeinde leben muss, in der das Gesuch gestellt wird. Die bürgerliche Mehrheit im Parlament sprach sich auch dafür aus, dass der Gesuchsteller in den letzten zehn Jahren keine Sozialhilfe bezogen haben darf - oder diese vollständig zurückbezahlt haben muss.

Der Regierungsrat hatte eine Frist von drei Jahren vorgeschlagen. Justiz- und Polizeidirektor Hofmann wies darauf hin, dass der Grosse Rat vor vier Jahren eine Frist von drei Jahren beschlossen hatte. Der Bund übernahm diese Regelung.

Zudem sprach sich der Grosse Rat dafür aus, dass der Regierungsrat weiterhin über die Beschwerde gegen ein von einer Gemeinde abgelehntes Einbürgerungsgesuch entscheiden soll. Der Regierungsrat wollte, dass dass die Beschwerde direkt beim Verwaltungsgericht eingereicht wird.

Arbeit beginnt wieder

Die Entscheide des Parlaments zu den Detailfragen sind jedoch hinfällig, weil der Grosse Rat ohne Schlussdiskussion die Vorlage ablehnte. Mittelfristig muss der Regierungsrat mit seiner Arbeit neu beginnen und ein an das Bundesrecht angepasstes Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht ausarbeiten und erneut dem Parlament vorlegen.

