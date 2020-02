Der SP gehen die Kandidatinnen aus: Suter und Brizzi sagen ab – kommt Feri zurück ins Spiel?

Die Badener Stadträtin Ruth Müri verzichtet auf eine Kandidatur bei den Regierungsratswahlen im Herbst, wie Daniel Hölzle, Präsident der Grünen, bestätigt. Nach der Ständeratskandidatur letzten Herbst setzt Müri andere Prioritäten. Die Grüne wurde bei den Ständeratswahlen vierte im zweiten Wahlgang.

In den Vordergrund rückt somit die Zofinger Stadträtin Christiane Guyer als Kandidatin der Grünen. Sie hat ihr Interesse am Regierungsamt bekundet, aber noch nicht zugesagt.

«Die Grünen werden unabhängig von den Überlegungen der SP antreten», so Hölzle, er betont aber: «Wir greifen nicht die SP an, sondern kämpfen für einen zweiten linken Sitz in der Kantonsregierung.» Diesen haben die Grünen 2016 nach dem Rücktritt von Susanne Hochuli verloren, als Franziska Roth für die SVP gewählt wurde.

Obwohl mit Urs Hofmann nur ein Regierungsrat zurücktritt und die vier bürgerlichen Bisherigen wieder antreten, sieht Hölzle eine Kandidatur der Grünen nicht als chancenlos an. «Es ist realistisch, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt, denn Jean-Pierre Gallati sitzt nicht felsenfest im Sattel», so Hölzle. SVP-Mann Gallati wurde bei der Regierungsratsersatzwahl letzten November knapp vor Yvonne Feri (SP) gewählt.