Gesucht wird ein Mann, der sich am besten vermarktet — und sich dann auch am besten vermarkten lässt. Ein richtiger «Mister Right» eben. Der erste Award dieser Art ging an Model Sascha Lippuner. Nun sitzt der Bündner in der Jury, um seinen Nachfolger zu finden.

Ebenfalls in der Jury vertreten sind Ex-Bachelorette Eli Simic, Ex-Torwart Pascal Zuberbühler, die beiden Influencer Reto Hanselmann und Antonella Patitucci sowie Ex-Bachelor und Mister Schweiz 2001 Tobias Rentsch. Die Mitglieder wirken zugleich als Coaches: In Zweier-Teams nehmen sie die Kandidaten unter ihre Fittiche. Mit all diesen Eigenheiten erinnert das Format deshalb an eine Mischung zwischen «Mister Schweiz», «der Bachelor» und «The Voice».

Nur eine Sendung: In der finalen Live-Show wird der Sieger gekrönt

Anfang September fand das Casting statt: 40 Kandidaten konnten sich vorstellen. Nur die Hälfte schaffte es weiter. In sechs verschiedenen Challenges werden sie sich nun gegeneinander ausspielen. Die Herausforderungen werden dabei die Talente der Kandidaten auf die Probe stellen. Was genau sie erwartet, wissen die Jungs zwar noch nicht. Bald steht aber das erste Trainingslager an, das Aufschluss über die weiteren paar Monate geben wird. Dann werden auch die Teams zugeteilt. Der neue «Mister Right» wird am 28. März 2020 in einer grossen Live-Show gekrönt.