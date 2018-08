Das Auto mit dem AG-Kontrollschild ist das persönliche Fahrzeug von Heinz Fröhlich. Mit dem Foto wollte er beweisen, dass er tatsächlich vor Ort war und die Bilder nicht etwa geklaut sind, wie er im Frühling in der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» sagte. Fröhlich reiste damals im August 1968 in seinen Ferien auf eigene Faust nach Prag.

Sowjetische Panzer versperren eine Strasse in Prag, davor steht ein Auto mit dem Aargauer Kontrollschild AG 65324. Das Foto geschossen hat Heinz Fröhlich, im Kanton Aargau bekannt als der rasende Reporter. Der heute 85-Jährige dokumentierte mit seiner Hasselblad-Kamera jahrzehntelang Unfälle und Verbrechen. Seine Bilder vom Flugzeugabsturz 1963 in Dürrenäsch sind legendär. Genauso legendär wie seine Dokumentation des «Prager Frühlings» .

Er schoss Bilder von den friedlichen Demonstrationen der Bevölkerung gegen die Besatzung, fotografierte, wie Menschen Blumen zum Gedenken an jene hinlegen, die ihr Leben lassen mussten. Die Fotos zeigen die Verzweiflung, das Leid, die Trauer, andererseits aber auch glückliche Momente in diesem aufwühlenden August in Prag.

Selber in Lebensgefahr sei er nie geraten, allerdings in die eine oder andere brenzlige Situation, verriet Heinz Fröhlich gegenüber «Schweiz aktuell». So musste er beispielsweise vor der Besatzung flüchten, weil er aufgrund seines Bildmaterials verfolgt wurde. Ein Einheimischer versteckte ihn in einem Keller.

Ein wertvoller Schatz

Die Lokalpresse, darunter das Gratismedium «Aargauer Kurier», veröffentlichte seine Fotos aus Prag gleich seitenweise. Die Bilder waren derart begehrt, dass Heinz Fröhlich sie sogar in Deutschland und Österreich verkaufen konnte.

Inzwischen sind die Dokumentationen im Aargauer Staatsarchiv in Aarau untergebracht. Die zeithistorischen Dokumente sind ein wertvoller Schatz, der in Zukunft öffentlich zugänglich gemacht werden soll. Das freut Heinz Fröhlich, der gegenüber «Schweiz aktuell» im Frühling sagte: «Das ist die Bestätigung, dass meine Arbeit eine richtige Arbeit war und dazu noch ein Stück europäischer Geschichte.»

Fröhlich ist gebürtiger Schlesier und lebte gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Flüchtlingskind ein paar Monate in der Nähe von Prag. Heute wohnt er in Schinznach-Bad.