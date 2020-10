Der Parteienkompass der EVP: Die Sitze verteidigen – verlieren verboten

Es war der grösste Erfolg der Aargauer EVP der jüngeren Vergangenheit: 2019 schaffte Lilian Studer den Sprung in den Nationalrat. Damit folgte sie ihrem Vater, der 2007 der bis dahin letzte Aargauer EVPler im Bundesparlament war. Eine Nationalrätin in den eigenen Reihen zu haben, schadet bei den anstehenden Grossratswahlen sicher nicht. So sieht es auch Therese Dietiker, Co-Präsidentin der EVP Aargau: «Wir sind guten Mutes, den Schwung aus den Nationalratswahlen mitnehmen und ein gutes Wahlresultat einfahren zu können.»

Sechs Sitze hat die EVP aktuell im Grossen Rat. Und 4,1 Prozent Wähleranteile. Diese möchte die EVP erhöhen. 4,7 Prozent sind das Ziel. Die sechs Sitze wären damit gefestigt. Und mit etwas Rundungsglück läge vielleicht sogar ein siebter drin, hofft Dietiker. Allerdings: Die EVP darf auf keinen Fall grössere Wähleranteile verlieren. Denn dann wäre eine eigene Fraktion gefährdet.

Bis anhin stellten EVP und BDP gemeinsam eine Fraktion. Die aussterbende BDP tritt aber nicht mehr zu den Wahlen an, und so muss die EVP die benötigten fünf Sitzen zwingend alleine schaffen. Sonst muss sie sich einer anderen Partei anhängen. Dietiker ist guten Mutes, dass dies nicht nötig sein wird. Im Gegenteil: Dass die BDP nicht mehr antritt, sei für die EVP eher eine Chance, glaubt sie. Als die BDP entstand, verlor die EVP Wählerinnen und Wähler an sie. Diese könnten nun vielleicht wieder zurückgewonnen werden, hofft Dietiker.

Für Menschenwürde und mehr Umweltschutz

Inhaltlich engagiert sich die EVP vor allem im Umweltschutz und Sozialen. So hat sie sich in der vergangenen Legislatur erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Strafverfolgungsbehörden mehr Ressourcen erhalten, um gegen Cyberkriminalität und Menschenhandel stärker vorzugehen. Und noch an der letzten Sitzung vor den Wahlen hat der Grosse Rat einen Vorstoss der EVP überwiesen. Darin verpflichtet die Partei die Regierung, den Ressourcenverbrauch im Verkehr einzuschränken und die Belastung von Mensch und Umwelt zu reduzieren.