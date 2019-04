Das Interesse war riesig, als Ende März das Bild eines Wolfs publik wurde, der in Erlinsbach in eine Fotofalle getappt war. Er war im Februar fotografiert worden. Der Kanton hatte die direktbetroffenen Bauern informiert, war damit aber nicht an die Öffentlichkeit getreten, da man Wolfstourismus vermeiden wollte.

Demnach rechnet man im Departement von Stephan Attiger jederzeit «mit durchziehenden Einzelwölfen im Kantonsgebiet». Im Unterschied zum Wolf wird der Luchs im Aargau seit Jahren regelmässig beobachtet.

Einzeltiere beider Arten verhalten sich heimlich und zurückhaltend und sind für den Menschen ungefährlich, so die Spezialisten im Kanton, weshalb man auf eine breite Kommunikation in diesem Fall verzichten wollte. Aufgrund der hohen Medienpräsenz des ersten Fotos eines Wolfs im Aargau ändert das Departement jetzt sein Vorgehen.

Wolf länger da: Flyer, Merkblatt

Eine breite Information ist geplant für den Fall, dass sich ein Wolf länger im Aargau aufhalten sollte, also wenn es in zwei Monaten mindestens sechs Nachweise gibt. In diesem Fall soll die Öffentlichkeit über Empfehlungen zum Verhalten per Mediencommuniqué informiert werden.