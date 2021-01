Der Nachfolger des umstrittenen Chefarztes Fandino kommt aus Aachen

Das Kantonsspital Aarau besetzt den Chefposten in der Neurochirurgie mit dem 46-jährigen Gerrit A. Schubert, der bisher leitender Oberarzt an der Uniklinik Aachen in Deutschland ist. Gegen seinen Vorgänger in Aarau, den inzwischen bei Hirslanden tätigen Javier Fandino, läuft ein Aufsichtsverfahren des Kantons.