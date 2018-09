Trafo in Baden statt Umweltarena in Spreitenbach: Die Preisverleihung erhält eine neue Heimat. Das ist eine von mehreren Neuerungen im Hinblick auf die achte Ausgabe der Wahl zum «Aargauer des Jahres». Ein Titel, der seit 2011 an Personen verliehen wird, die Ausser-gewöhnliches geleistet haben.

Erstmals können nicht mehr nur geladene Gäste die Übergabe des «NAB-Award» vor Ort mitverfolgen, der Anlass wird für die Bevölkerung geöffnet – zumindest teilweise. Bei einer Verlosung gibt es Tickets zu gewinnen. «Wir wollen mehr zu den Leuten gehen»,

erklärt Roland Herrmann, CEO der Neuen Aargauer Bank (NAB), diesen Schritt. Die festlichen Galaabende der letzten Jahre seien zwar sehr schön, aber auch sehr lang gewesen.

Auf Stehdinner und gekürzten Teil mit Preisverleihung und Showacts folgt eine «ungezwungene After-Show-Party», wie es in der Medienmitteilung heisst. Anders als im letzten Jahr wird der Anlass nicht mehr live von Tele M1 übertragen. Gleich bleibt hingegen: Die Gewinnerin oder der Gewinner wird je zur Hälfte vom Saalpublikum und von den Teilnehmern des Online- und SMS-Votings bestimmt. Wer am 1. Dezember zur Wahl stehen wird, entscheidet sich im Verlauf der kommenden Wochen.

Drei Frauen, vier Männer

Eine Vorauswahl hat die zehnköpfige Jury bereits getroffen. An der Medienkonferenz vom Freitagnachmittag verrieten CEO Roland Herrmann zusammen mit Jurypräsidentin und Nationalrätin Corina Eichenberger und den weiteren Jurymitgliedern Judith Wernli

(Radiomoderatorin SRF 3) und Sandro Burki (Sportchef FC Aarau) die Namen der sieben Kandidatinnen und Kandidaten. Die erste Hürde geschafft haben drei Frauen und vier Männer aus ganz unterschiedlichen Bereichen. 25 ist der jüngste Kandidat (Kunstturner Oliver Hegi), 63 die älteste Kandidatin (Netzwerk-Asyl-Präsidentin Patrizia Bertschi). FDP-Nationalrätin

Eichenberger sprach von einem «tollen Strauss an Kandidaten». Und auch Herrmann ist überzeugt von der Auswahl der Jury: «Die sieben nominierten Persönlichkeiten zeigen eindrücklich, wie vielfältig die ausserordentlichen Leistungen sind, die Aargauerinnen und Aargauer Jahr für Jahr erbringen.»