Der Kilometerzähler blieb bei 0: Doch Nez Rouge Aargau richtet den Blick bereits auf die Aktion 2021

Die 27. Aktion von Nez Rouge Aargau verlief so ganz anders, als sich das die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Vereinsvorstand die Aktion nämlich schon frühzeitig absagen. Ein schwieriger Entscheid. «Für uns hat die Gesundheit unserer freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern oberste Priorität», begründete Präsident Heinz Fehlmann den Entscheid damals.

Eine Entscheidung, die sich rückblickend als richtig erwiesen hat, schreibt Nez Rouge Aargau in einer Mitteilung. In der aktuellen Situation wäre es nicht möglich gewesen, den Heimfahrdienst anzubieten, vor allem nicht im gewohnten Umfang. Denn noch im Vorjahr hatte man Rekordzahlen zu verzeichnen: 2019 hat Nez Rouge Aargau erstmals über 3000 Fahrten absolviert und dabei beinahe 110'000 Kilometer zurückgelegt. Dafür hatten die Freiwilligen im Dezember 1347 Einsätze geleistet. Damit war Nez Rouge Aargau einmal mehr die erfolgreichste Sektion in der ganzen Schweiz.

Guten Mutes für die Aktion 2021

In diesem Jahr jedoch blieb der Zähler von Heinz Fehlmann, der jeweils die Statistiken für Nez Rouge Aargau führt, bei 0 stehen. «Das war ein schwieriges Jahr für uns. Natürlich hat es mich und auch viele andere langjährige Helferinnen und Helfer gejuckt und wir wären sehr gerne gefahren, wie wir das in den letzten Jahren immer getan haben - ganz besonders in der Silvesternacht, wo wir jeweils Hochbetrieb haben», so Fehlmann. «Dennoch sind wir nach wie vor der Meinung, dass die Absage der diesjährigen Aktion absolut richtig war. Wir blicken jedoch bereits nach vorne und sind guten Mutes, dass wir die Aktion 2021 im gewohnten Rahmen durchführen können.»