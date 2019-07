Ab sofort darf aus mehreren Bächen kein Wasser zur Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen entnommen werden. Das schreibt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) auf seiner Webseite.

Neben dem Köllikerbach in Kölliken, der Bünz und dem Katzbach in Muri sind auch der Chräbsbach in Künten und der Chräbsbach in Merenschwand betroffen.

Wenn es keinen Regen gebe in den nächsten zwei Wochen, könne sich die Situation zuspitzen, sagte Sabin Nater von BVU-Sektion Gewässernutzung am Freitag im SRF-Regionaljournal Aargau/Solothurn.