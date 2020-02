Der Kanton Aargau und Santésuisse streiten sich um Pflegekosten: Wer schuldet hier wem Millionen?

Seit 2011 werden die Leistungen bei einem Pflegeheimaufenthalt oder ambulanter Pflege (Spitex) von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), der versicherten Person und – im Aargau – von den Gemeinden, übernommen. Die Gemeinden stehen für die sogenannte Restfinanzierung gerade. Die OKP bezahlt einen festgelegten Beitrag je nach Pflegebedarf, die versicherte Person übernimmt maximal 20 Prozent des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Beitrages.

Allerdings wurden die Bestimmungen über die Vergütung des von den Pflegefachpersonen verwendeten Pflegematerials unterschiedlich interpretiert. Aus Sicht der Krankenversicherer war dieses Material Bestandteil der Pflege und durfte ihnen nicht zusätzlich verrechnet werden. Die Leistungserbringer hingegen hielten eine separate Verrechnung für möglich.

2017 gab es dazu zwei Urteile des Bundesverwaltungsgerichts. Demnach müssen Krankenkassen Pflegematerial in Heimen heute nicht separat vergüten. Die Kosten bleiben deshalb seit 2018 an Pflegeheimen, Spitexorganisationen, Kassen und letztlich an den Gemeinden hängen. Diese Situation ist für alle unbefriedigend und kompliziert. Deshalb hat der Bundesrat eine Gesetzesänderung in die Vernehmlassung gegeben. Es soll nicht mehr unterschieden werden, ob material selbst- oder fremdverabreicht wird. Die Kosten von gesamtschweizerisch rund 65 Millionen Franken sollen zu Lasten der Krankenkassen gehen. (mku)