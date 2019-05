Am 6. August ist Aargauer Tag am Genfersee, wo in Vevey vom 18. Juli bis 11. August die Fête des Vignerons stattfindet. Die Fête ist das grösste Winzerfest der Schweiz, ein Grossanlass mit rund einer Million Besucherinnen und Besucher. Für die Weinbaukultur in der Romandie ist das Fest so bedeutungsvoll, dass es 2016 auf die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

Die Fête des Vignerons findet nur alle 20 bis 25 Jahre statt und dreht sich um zwei Hautelemente. Einerseits finden in der Hauptarena 20 Aufführungen zum Thema Winzerei vor jeweils 20 000 Zuschauern statt, andererseits vergnügen sich am Stadtfest «Ville en Fête» täglich 40 000 Leute. In diesem Jahr kommt mit den Kantonstagen ein dritter grosser Programmpunkt dazu.



Zeigen, was den Kanton ausmacht

Der Aargauer Regierungsrat hat die Teilnahme des Kantons bereits im Oktober 2017 beschlossen und als erster Kanton überhaupt zugesagt. Gestern Dienstag stellte die Staatskanzlei zusammen mit Aargau Tourismus, dem Branchenverband Aargauer Wein und dem Verein Cirqu’Aarau das Programm für den Aargauer Tag vor.