Zwölf Jahre lang herrschte Kontinuität an der Spitze des Kantonsspitals Aarau (KSA): Von der Gründung der selbstständigen Aktiengesellschaft im Jahr 2004 bis im Frühling 2016 hiess der Verwaltungsratspräsident Philipp Funk. Am 1. März 2016 übernahm Konrad Widmer, Mediziner und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Global Executive MBA, die Führungsposition. Nun kommt es nach rund zweieinhalb Jahren bereits wieder zu einem Führungswechsel, wie die Staatskanzlei mitteilt. Der Regierungsrat und Verwaltungsratspräsident Konrad Widmer seien zum Schluss gekommen, dass ein Führungswechsel nötig sei, «weil das gegenseitige Vertrauen nicht mehr gegeben ist», heisst es in der Mitteilung. Widmer habe sich deshalb entschlossen, sein Amt per Ende dieses Jahres abzugeben. «Weitere Gründe für meinen Rücktritt sind die fehlende Vernetzung im Kanton Aargau und die ungenügende Work-Life-Balance für mich und meine Familie», erklärt er seinen Entscheid in der Mitteilung. Das KSA sei derzeit in einem umfassenden Strategie- und Restrukturierungsprozess, teilt die Regierung weiter mit – und lobt den Präsidenten. Konrad Widmer habe in seiner Amtszeit mit der Entwicklung und Umsetzung einer neuen Führungsstruktur, dem Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für das Neubauprojekt sowie der Integration der Spital Zofingen AG wichtige Zwischenziele erreicht.

Rücktritt erfolgte unter Druck Doch warum tritt der erfolgreiche Spitalpräsident dann zurück? Gesundheitsdirektorin Franziska Roth (SVP), eine Parteikollegin von Widmer, geht im Interview nicht auf Details ein. Sie sagt nur, die Basis für eine weitere Zusammenarbeit mit dem KSA-Präsidenten sei nicht mehr gegeben. Dieser habe dem Regierungsrat kürzlich schriftlich seinen Rücktritt auf Ende dieses Jahres mitgeteilt. Widmer, der vor seiner Tätigkeit in Aarau unter anderem CEO des Universitäts-Kinderspitals beider Basel, Leiter der Gesundheitsversorgung des Kantons Basel-Stadt und Verwaltungsratspräsident der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel war, sagt auf Anfrage der AZ: «Der Impuls zur Trennung kam vonseiten der Regierung.» Der 56-Jährige räumt seinen Posten an der Spitze des Spitals also nicht freiwillig, sondern tritt unter Druck zurück. «Man brauchte mich aber nicht gross zu überreden», räumt er ein.

Es sei dem Regierungsrat und ihm nicht gelungen, «eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, mit der es möglich wäre, über die unterschiedlichen Rollen und die damit verknüpften Erwartungen zu sprechen», führt Widmer aus. Der Regierungsrat treffe seine Entscheide eher politisch, der Verwaltungsrat müsse zwar die politischen Rahmenbedingungen beachten, entscheide jedoch auf rein sachlicher Basis. «Diese Diskrepanz kann nur in einem auf Vertrauen basierten Dialog überbrückt werden – und an dem hat es gefehlt», fasst Widmer zusammen. Eine rasche Trennung, wie sie nun erfolgt, ist aus seiner Sicht nur konsequent. «Bis zur Generalversammlung zu warten, hat keinen Sinn, wenn das Vertrauen nicht mehr gegeben ist.»