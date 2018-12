Der Sommer 2018 war der Drittwärmste seit Messbeginn. In der ganzen Schweiz sank der Wasserspiegel der Gewässer. Besonders die Bäche und Flüsse litten unter der Dürre, es fiel zum Teil wochenlang kein Regen. Mehr als eine Tonne Fischkadaver wurde aus dem Rhein gefischt.

Auch im Kanton Aargau kam es in Bächen zu Wassernotstand und Fische mussten – so wie in der Sissle im Fricktal – durch Notabfischungen gerettet werden. Eine extreme Massnahme, werden die Fische doch durch ein Elektrogerät paralysiert, rausgefischt und an einer anderen Stelle ausgesetzt.

So weit will es der Kanton Aargau im Falle eines Hitzesommers in Zukunft nicht mehr kommen lassen. An einem Workshop zum Thema «Trockenheit und Gewässer» haben die zuständigen Stellen der kantonalen Verwaltung und die betroffenen Verbände Massnahmen diskutiert, die ihre Wirkung bereits in einem allfälligen Hitzesommer 2019 entfalten könnten.